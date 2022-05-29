Эстонский политик: Шольц и Макрон прокладывают дорогу для нового российского насилия

Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента (Рийгикогу) Марко Михкельсон резко раскритиковал беседу, которую провели с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет портал новостей вещания со ссылкой на социальные сети.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии непроизвольно прокладывают путь новому российскому насилию. 80-минутная беседа Макрона и Шольца с Путиным неизбежно толкает к перефразированию самого Макрона — не идет ли речь о "смерти мозга"? (выражение, однажды использованное Макроном в отношении НАТО)", — написал Михкельсон на своей странице в Facebook.

Михкельсон отметил, что он осознает резкость своей критики в адрес союзников, но подчеркнул, что постоянная легитимизация развязавшего войну и несущего ответственность за преступления является угрозой для всего союзного пространства.

"Как же Париж и Берлин ничему не научились из прошлого? Зачем искать предлоги для затягивания военной помощи Украине, и почему считают, что путинская Россия, ведущая войну на уничтожение против одного из больших народов Европы, сдержит любые обещания?", — написал эстонский политик.

По его словам, если Макрона и Шольца беспокоит продовольственный кризис в Северной Африке и других регионах, вызванный блокадой украинских портов, то надо создавать гуманитарный конвой в Черном море и способствовать проходу украинских торговых судов.

Кроме того, по мнению депутата парламента Эстонии, было бы логичнее помочь Украине выстоять против агрессии и в конечном счете победить Россию, которая пытается изменить мировой порядок.

"Макрон и Шольц могли бы повесить трубку и побыстрее съездить в Украину. Надеюсь, что странные действия Макрона и Шольца не вызваны страхом утратить влияние в демократической Европе, в которую в случае победоносной войны обязательно вошла бы Украина, а в перспективе и Молдова, и Грузия, а Беларусь освободилась бы от фактической российской оккупации. А Европа в целом освободилась бы от российской экзистенциальной угрозы, по крайней мере, на какое-то время", — добавил Михкельсон.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон по своей инициативе провели в субботу совместную беседу с Путиным, которая продолжалась 80 минут. В ней они потребовали немедленно ввести перемирие и вывести российские войска из Украины. В пресс-службе Кремля заявили, что Путин сообщил Шольцу и Макрону о готовности Москвы обсудить возможные способы возобновить вывоз украинского зерна из черноморских портов.