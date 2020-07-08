Эстонский турист прожил в аэропорту на Филиппинах три месяца. В четверг он возвращается домой

Житель Эстонии Роман Трофимов практически в точности пережил сюжет фильма "Терминал" Стивена Спилберга. Больше трех месяцев Трофимов прожил в аэропорту Манилы: Филиппины его не впускали из-за коронавируса, а обратных рейсов не было. В конце концов МИД Эстонии организовал эвакуацию мужчины. 9 июля Трофимов, скорее всего, вернется домой.

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На путешествие Роман Трофимов копил год — он мечтал некоторое время пожить вдали от городской суеты где-нибудь там, где тепло. Выбор пал на Филиппины — там сравнительно недорогая жизнь, а английский язык — второй государственный и используется повсеместно.

Трофимов решил лететь через Россию и Таиланд — так получалось дешевле. В 2 часа ночи 20 марта самолет приземлился в аэропорту Манилы. Пограничники сообщили туристу, что на Филиппинах было объявлено состояние бедствия (State of Calamity), и в Маниле установлен усиленный карантин (Enhanced Community Quarantine). Передвижение за пределы Манилы невозможно.

Роман ехал в город Себу и не бронировал отель в Маниле. Пограничник сказал, что для бронирования открыты только дорогие пятизвездочные отели, и Роману не хватит денег, чтобы прожить там две недели. "И вообще, даже если бы у меня было достаточно средств, скорее всего усиленный карантин (ECQ) через две недели продлят на более длительный срок, и мне нечем будет здесь заняться, кроме как сидеть в отеле. Поэтому он принимает решение отправить меня обратно, якобы для моей же пользы. Если честно, слабо верится, что на тот момент он не знал о прекращении рейсов AirAsia, и о том, что мне придется остаться в аэропорту", — рассказывает Роман у себя в Facebook.

У него забрали паспорт негражданина Эстонии — представительница аэропорта объяснила, что таковы правила. Затем подошли представители авиакомпании AirAsia и сообщили, что авиакомпания прекратила все международное сообщение с Филиппинами, и до конца усиленного карантина его не смогут вывезти. При этом едой он должен обеспечивать себя сам, а место, где спать, ему предоставить не смогут.

Так Роман на три месяца поселился в терминале №3. Изначально предполагалось, что карантин на Филиппинах будет до 15 апреля, но начиная с середины апреля чрезвычайное положение продлевали через каждые две недели.

Постель на полу и билет в кредит

Еще 16 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предупреждал о возможных рисках путешествий за границу, но тогда угрозу Covid-19 мало кто воспринимал всерьез.

О ситуации, в которую попал Роман Трофимов, МИД Эстонии узнал 24 марта.

"Посольство Эстонии в Токио сразу же связалось с филиппинскими властями для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. В контакте с Романом непрерывно находился почетный консул Эстонии на Филиппинах, который сделал все возможное для улучшения условий пребывания в аэропорту", — рассказала порталу Delfi.ee пресс-секретарь МИД Леэн Линдам.

Роман, пытаясь привлечь внимание общественности к своей проблеме, стал публиковать в социальных сетях просьбы о помощи и фотографии быта мигрантов. Одна из таких фотографий — фотография импровизированной постели на полу — стала вирусной. Ее увидел Вяйно Рейнарта, посол Эстонии в Японии и на Филиппинах. Он сразу же предложил Роману воспользоваться эвакуационным рейсом из Манилы до Амстердама, откуда добраться до Таллинна было бы уже намного легче. Однако Роман от этого предложения отказался — билет стоит 1500 евро.

"Консульство предложило оформить кредит, но я не стал рисковать, так как гарантии, что меня выпустят из страны, не было, а кредит я отдавать не могу", — объяснил он свое решение.

Почетный консул Эстонии на Филиппинах купил Роману телефон (свой телефон мужчина потерял), а также местную SIM-карту. Кроме того, посольство Эстонии договорилось с представителями аэропорта об улучшении условий пребывания эстонского туриста. После этого его перевели в терминал номер 1 и предоставили отдельную комнату. Впрочем, по его словам, условия проживания все равно оставляли желать лучшего — кормили только два раза в день и только мясом с рисом.

В итоге Роман все-таки выразил желание вернуться в Эстонию. 8 июля он должен был прилететь в Таллин, но опоздал на самолет в Амстердаме. На родину он вернется 9 июля, следующим рейсом.