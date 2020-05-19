Эстонский верховный суд заставил Rail Balticа изменить маршрут из-за защитников природы

Госсуд частично удовлетворил кассационную жалобу защитников природы — фирмы ARB и Эстонского общества охраны природы — и аннулировал маршрут Rail Balticа в Пярнуском уезде на трех участках. Запланированные маршруты трассы в Харьюмаа и Рапламаа остались в силе, сообщает портал Err.ee.

Некоммерческое объединение ARB (Avalikult Rail Balticust — "открыто о Rail Balticа) и Эстонское общество охраны природы оспорили в Госсуде запланированные предприятием Rail Balticа маршруты прохождения трассы по уездам. В поданной в суд жалобе они отметили, что запланированные маршруты трассы были незаконными как из-за процедурных нарушений, так и по существу.

Кроме того, по мнению заявителей, не были достаточно подробно объяснены состояние окружающей среды в местах прохождения трассы и воздействие железной дороги на окружающую среду, в том числе и на охраняемые виды птиц.

По решению коллегии Госсуда по административным делам, министр государственного управления Яак Ааб незаконно утвердил план трассы в Пярнуском уезде, поскольку не было выяснено влияние Rail Baltica на находящийся рядом с запланированным маршрутом птичий заповедник Луйтемаа.

Госсуд посчитал, что составители маршрута поступили противоправно, не проведя оценку воздействия на окружающую среду входящего в сеть заповедников Natura и расположенного рядом с планируемым участком 4А Rail Baltica птичьего заповедника Луйтемаа, ограничившись только предварительной оценкой. Министр Ааб не должен был утверждать план в такой ситуации.

В ходе стратегической экологической оценки эксперт пришел к выводу, что строительство и эксплуатация железной дороги могут ухудшить качество мест обитания морских орлов, черных аистов и диких птиц, находящихся под защитой в птичьем заповеднике Луйтемаа.

В соответствии с европейской судебной практикой, оценка воздействия на окружающую среду должна проводиться всякий раз, когда предварительная оценка не позволяет исключить существенное влияние предлагаемой деятельности на находящихся под охраной объектов Natura.

Помимо запланированного прилегающего к птичьему заповеднику Луйтемаа отрезка 4A железнодорожного пути, Госсуд суд также аннулировал еще два участка (3A и 4H), соединенные с участком 4A на плане маршрута в Пярнумаа.

После отмены запланированных в Пярнумаа участков Министерство финансов может решить, инициировать ли новую или возобновить старую процедуру планирования — в обоих случаях необходимо будет провести оценку Natura.