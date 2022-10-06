Эстонского митрополита могут лишить ВНЖ, если он не осудит позицию патриарха Кирилла

Если предстоятель Эстонской православной церкви Московского патриархата сделает поддерживающие войну заявления, митрополита Евгения могут лишить вида на жительства. К концу недели министерство хочет услышать позицию Евгения, пишет Delfi.ee.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После объявления российскими властями военной мобилизации в стране, патриарх Кирилл произнес проповедь, в которой сравнил гибель воинов в захватнической войне с искупительной жертвой Христовой, в частности, сказав, что „эта жертва [смерть на войне] смывает все грехи, которые совершил человек".

„Напоминает исламский Джихад", — выразил свое недовольство на фоне последнего заявления Кирилла глава МВД Эстонии. „Религиозный руководитель призывает идти на войну. У церкви очень большое влияние, и мы ожидаем, что Эстонская православная церковь займет определенную позицию. Скажет, что они не считают так, как говорилось в Москве. Дистанцируются от мнения Кирилла. В Эстонии не может действовать церковь, которая призывает русских убивать людей в Украине", — сказал Ляэнеметс.

Министр надеется, что ситуация разрешится все-таки на положительной ноте и аннулировать ВНЖ митрополита не придется.

Ранее сообщалась, что Латвийская Православная церковь теперь независима от Москвы. В четверг, 8 сентября, Сейм Латвии в срочном порядке внес поправки в Закон "О Латвийской Православной церкви", устанавливающий автокефальный статус ЛПЦ и выводящий ЛПЦ из-под власти Московского патриархата. Инициатором внесения поправок стал президент Латвии Эгилс Левитс.