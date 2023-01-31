Эстонского митрополита вызвали в МВД из-за призыва к совместной молитве с пророссийской организацией

Вице-канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Райво Кюйт срочно вызвал митрополита Таллинского и всея Эстония Евгения, чтобы тот объяснил свое участие в политической акции с НКО "Вместе за мир в Эстонии" (Koos Rahu Eest Eestis). Как отметили в МВД, НКО "Вместе за мир в Эстонии" ранее неоднократно выступала с прокремлевскими заявлениями.

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Сегодня в социальных сетях распространилось видеообращение представителей общественной организации „Вместе за мир в Эстонии", в котором митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата призывает к совместной молитве в рамках акции „Вместе за мир", которая состоится 22 февраля на Тоомпеа.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что категорически не одобряет любое вмешательство церкви, религиозного объединения или религиозных лидеров в светскую политику, потому что это в корне аморально.

„Заигрывание митрополита Евгения с прокремлевским движением Коос/Вместе вызывает еще большее беспокойство, поскольку таким образом религиозный лидер, являющийся гражданином страны-агрессора, предоставляет свое лицо, голос и голос последователей акции, организованной политическим движением с сомнительной идеей и целями. Это использование церкви и духовенства в целях светской политической агитации. Мы пригласим митрополита Евгения для объяснений, а затем примем решение о дальнейших шагах", — сказал Ляэнеметс.

Стоит отметить, что митрополит Евгений — гражданин России. В октябре МВД Эстонии выдвинуло ему ультиматум: или он публично высказывает свое несогласие с воинственным заявлениями Московского патриарха Кирилла, или лишается ВНЖ. Митрополит выбрал первый вариант.