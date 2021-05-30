Эти глаза напротив. Что происходит у нас в голове, когда взгляды встречаются?

Глаза недаром издавна называют зеркалом души, и когда одна душа заглядывает в другую, случаются интересные, порой очень странные вещи.

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Такие сцены мы часто видим в кино: два человека, обычно мужчина и женщина, встречаются взглядами в заполненной народом комнате, и между ними тут же что-то происходит, словно искра проскакивает.

Как выяснили ученые, чужие глаза напротив провоцируют бессознательные реакции в мозгу - интересные и порой необъяснимые.

Пять лет назад эту новость перепечатали многие издания: итальянский психолог Джованни Капуто поставил простой эксперимент, где участники в течение 10 минут неотрывно смотрели в глаза друг другу, находясь в помещении с тусклым освещением. При этом в другой группе, контрольной, участники сидели просто перед пустой стеной.

Результат оказался удивительным: 10 минут "гляделок" привели к тому, что люди начали испытывать состояние диссоциации, то есть воспринимать происходящее с ними так, будто оно происходит с кем-то посторонним.

В лице сидящего напротив человека участники видели то свое собственное лицо, то лицо родственника, а то и какого-то монстра. При этом все звуки вокруг словно кто-то приглушил, и цветовая гамма комнаты стала черно-белой.

У тех участников, которые сидели 10 минут, уставившись в стену, ничего подобного не происходило.

Да что говорить, вы и сами наверняка испытывали похожее странное состояние, когда вдруг сталкивались взглядами с другим человеком: осознание того, что и вы, и он смотрите друг на друга и оба это понимаете, производит интересный эффект. Так порой начинаются любовные романы.

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Но, конечно, визуальный контакт не всегда означает взаимную симпатию, перерастающую в серьезное чувство. В конце концов, такой контакт - неотъемлемая и естественная часть обычного разговора или деловых переговоров. Однако почти всегда это важная часть.

Мы судим о человеке, о том, что он из себя представляет, в том числе и по тому, смотрит ли он нам прямо в глаза или пытается отвести взгляд, когда мы с ним разговариваем.

И когда на улице мы встречаем незнакомых людей и они проходят мимо, даже не взглянув на нас, у нас может возникнуть неприятное чувство, словно нас избегают.

Таков наш бытовой опыт. Но психологи и ученые-неврологи изучают особенности визуального контакта на протяжении десятилетий, и результаты их исследований довольно интригующи. Оказывается, такой, глаза в глаза, контакт обладает силой, которая влияет на наши мысли, на наше восприятие другого человека, глядящего на нас.

Давно замечено, и эксперименты это подтверждают, что чужой взгляд привлекает наше внимание и завладевает им. При этом мы начинаем меньше осознавать происходящее вокруг, всё словно погружается в серые тона (как в кино!).

Чужой взгляд немедленно запускает в нашем мозгу ряд процессов, поскольку мы осознаем: сейчас мы столкнулись с разумом человека, глядящего нам в глаза. Как следствие, нам становится понятней, что у этого другого человека - свои интересы, своя повестка дня, и это заставляет нас насторожиться.

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Если вы когда-нибудь стояли в зоопарке у клетки с человекообразными обезьянами и натыкались на их взгляд, вы знаете это странное, даже слегка пугающее чувство: обезьяна словно оценивает тебя, наблюдает за тобой, видит тебя насквозь.

На самом деле даже живописные портреты запускают в нашем мозгу похожие процессы, когда изображенный на них человек смотрит нам прямо в глаза (вспомним эффект Джоконды). Социальный контакт с портретом? Почему бы нет.

Не удивительно поэтому, что момент, когда мы осознаем, что стали чьим-то предметом изучения, действует на нас весьма отвлекающе, мешает собраться с мыслями, сконцентрироваться на деле, даже на самом простом, сбивает с толку. Причем мешать может даже не живой человек перед нами, а видеоизображение на экране.

Похожие исследования показали также, что чужой взгляд, который мы перехватили, может влиять на нашу рабочую память (способность удерживать и использовать информацию в короткий период времени), на наше воображение и на способность подавлять ненужную нам информацию.

Вы, скорее всего, испытывали все эти эффекты, сами того не осознавая, когда прерывали визуальный контакт с человеком, чтобы лучше сосредоточиться на своих мыслях или на своем выступлении.

Некоторые психологи советуют даже смотреть в сторону, задавая детям вопросы, поскольку считают, что так те смогут лучше сосредоточиться на ответах.

Кроме того, как показывают исследования, встреча взглядами влияет на то, как мы воспринимаем своего визави. Например, мы обычно считаем того, кто не избегает нашего взгляда и часто смотрит нам прямо в глаза, более умным, более честным и более искренним (по крайней мере, это так в западной культуре). И мы склонны более доверять тому, что говорят такие люди.

Но, конечно, слишком интенсивный визуальный контакт может доставлять нам дискомфорт, и люди, которые в упор рассматривают нас, глядя прямо в глаза, могут вызывать даже страх.

В одном из исследований психологи попробовали установить наиболее комфортную продолжительность визуального контакта и пришли к заключению, что в среднем это 3 секунды (и уж никому из участников эксперимента не хотелось бы, чтобы такой контакт превышал 9 секунд).

Еще один зафиксированный эффект от встречных взглядов может объяснить, почему нас так притягивают глаза другого человека, когда мы их находим в помещении, полном людей. Как следует из одного недавнего исследования, в такой момент происходит нечто вроде слияния двух личностей: мы склонны считать того, кто нашел наши глаза, похожим на себя - и внешне, и как личность.

И когда остальные вокруг оживленно беседуют, ни на что не обращая внимания, такой эффект добавляет интимности вашей встрече взглядов. Но и это еще не всё.

Если вы продолжите ваш визуальный контакт и приблизитесь к своему визави, может показаться, что и ваши зрачки как будто синхронно расширяются со зрачками другого человека, словно приноравливаясь друг к другу. Своего рода социальная мимикрия? И в то же время так романтично.

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Впрочем, по поводу такого поведения зрачков ученые выражают определенный скепсис, считая, что зрачки просто реагируют на меняющуюся яркость в глазах партнера (например, когда зрачки человека напротив расширяются, его глаза темнеют). Теория, конечно, интересная...

Уже давно замечено, что зрачки расширяются, когда человек чувствует эмоциональное возбуждение, в том числе и сексуальное. Возможно, поэтому лица людей с расширенными зрачками многим кажутся более привлекательными - по крайней мере, наш мозг откликается и на это.

В свое время дамы даже закапывали в глаза сок ядовитых ягод белладонны, отчего зрачки расширялись, делая взгляд бездонным (и приводя к галлюцинациям и нарушениям зрения).

Но не только зрачки посылают нам сигналы, когда мы заглядываем в глаза человеку. Недавние исследования показали, что по движению глаз мы можем прочесть множество эмоций.

Человек может широко раскрыть глаза, а может сузить их. Отвращение, например, заставляет нас сузить глаза, что придает нашему лицу вполне определенное выражение и сигнализирует окружающим: "Фу-у-у-у… Какая гадость".

Еще один важный элемент наших глаз - это лимбальные кольца (темные кольца вокруг радужной оболочки, цветной части глаза). По последним научным наблюдениям, эти кольца чаще видны у молодых и здоровых людей, так что могут быть причиной привлекательности.

Все эти исследования показывают, что в старом выражении про глаза как зеркало души есть, видимо, значительная доля правды. Согласитесь, есть что-то завораживающее в том моменте, когда вы смотрите в глаза друг другу.

Говорят, что глаза - единственная часть нашего головного мозга, открытая прямому воздействию окружающего мира. И когда вы смотрите в глаза другого человека, вдумайтесь: возможно, в такой момент вы наиболее близки к его душе.