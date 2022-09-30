"Эти земли — Украина". Реакции политических лидеров на аннексию РФ четырех украинских областей
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В пятницу, 30 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, большая часть которых оккупирована российскими войсками. Многие страны мира, в том числе и Латвия, осудили произошедшее и заявили, что не признают аннексию. Портал Delfi обобщил реакции латвийских и зарубежных политических лидеров на присоединение к России оккупированных территорий Украины.

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Латвия

Как сообщило агентство LETA, президент Латвии Эгилс Левитс на данный момент находится в Австрии с официальным рабочим визитом. В Вене он встретился с австрийским президентом Александром Ван дер Белленом и также обсудил с ним вопросы, связанный с войной в Украине и организованными Россией "референдумами".

"Латвия жестко осуждает незаконно проведенные Россией "референдумы" на оккупированных территориях Украины об их включении в состав РФ и не признает их результаты. Территория Украины такая, какой она является в международно признанных границах", — подчеркнул Левитс.

По словам Левитса, война России является идеологической и демонстрирует ее империалистические и колониальные амбиции.

На своей странице в Twitter президент еще раз подчеркнул, что Латвия поддерживает Украину и не признает аннексию.

"Латвия никогда не признает российскую аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Россия должна вернуться к своим международно признанным границам и прекратить угрожать своим соседям. Мы поддерживаем Украину", — отметил он.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также осудил аннексию оккупированных территорий. Кроме того, в Министерство иностранных дел (МИД) был вызван посол России в Латвии Михаил Ванин и ему была вручена нота протеста.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия и другие государства должны продолжать поддерживать Украину и поставлять ей оружие.
"Тем, у кого есть какие-то иллюзии относительно России, ее истинных намерений и любой возможности диалога, следует послушать речь Путина, полную шовинизма, ненависти и утверждений в нацистском стиле. Мы должны отправить больше оружия в Украину. Путин никогда не останавливается, если только его не отталкивают силой", — написал Ринкевич на своей странице в Twitter.

Литва и Эстония

Литва и Эстония также осудили российскую аннексию оккупированных территорий областей Украины. Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва никогда не признает незаконную аннексию и будет помогать Украине во всем, в чем может.

В свою очередь, президент Эстонии Алар Карис заявил, что манера, в которой Россия объявила об аннексии украинских территорий, является частью риторики восстановления СССР и Эстония никогда не признает присоединение Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей к РФ.

"Аннексия украинских территорий — это преступление. За всеми преступлениями следует наказание", — отметил Карис.

Франция и Великобритания

На решение Путина о незаконном присоединении оккупированных территорий Украины отреагировала и новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она подчеркнула, что Соединенное Королевство никогда не признает аннексию.

По словам Трасс, Великобритания позаботится о том, чтобы Путин проиграл "эту незаконную войну".

Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее нарушает как международное право, так и суверенитет Украины.

США

Президент США Джо Байден в пятницу осудил "мошенническое" заявление России о том, что она аннексировала четыре области Украины, и заявил, что Москва нарушает международное право.

"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную территорию Украины. Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое презрение к миролюбивым странам", — говорится в заявлении Байдена.

"Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией, укрепляя ее в военном и дипломатическом отношении, в том числе за счет дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,1 миллиарда долларов, о которой Соединенные Штаты объявили на этой неделе", — заявил президент США.

Еврокомиссия и НАТО

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что незаконная аннексия оккупированных территорий Украины ничего не изменит и они по-прежнему являются украинской землей. Глава ЕК также опубликовала общее заявление лидеров Евросовета с осуждением случившегося.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса не признают аннексию украинских территорий.

"Эти земли — Украина. Донецк — Украина, Луганск — Украина, Херсон — Украина, Запорожье — Украина. Так же как и Крым — Украина", — подчеркнул Столтенберг, выступая на брифинге.

НАТО и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе, отметил Столтенберг, назвавший нынешнюю эскалацию самой серьезной с момента начала войны.

Столтенберг указал, что Россия во второй раз силой захватывает украинские территории, но подчеркнул, что НАТО не является одной из сторон этого конфликта. Украина имеет право вернуть себе украинские территории, подчеркнул генсек НАТО.

Израиль

Израиль также не признает аннексию оккупированных территорий Украины. МИД Израиля сообщил об этом в Twitter.

"Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексию четырех регионов Россией", — говорится в сообщении МИД Израиля.

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