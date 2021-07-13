"Это будет как новое электричество". Глава Google — о квантовых компьютерах, детстве и монополии

Как сохранить интернет свободным и безопасным? Где предел развития искусственного интеллекта и есть ли будущее у квантовых компьютеров? Генеральный директор Google Сундар Пичай в обширном интервью корреспонденту Би-би-си Амолу Раджану поделился своим видением развития технологий и ответил на вопросы о своей жизни, карьере и о налоговых штрафах Google.

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"Я был очень увлечен технологиями, постоянно читал про них", — рассказывает глава компании с рыночной капитализацией 1,7 млрд долларов. Уроженец южноиндийского штата Тамил Наду рос в небогатой семье — его главным развлечением был крикет на улице, а из транспорта у семьи был только мотороллер "Ламбретта", на котором вся семья раз в месяц ездила в ресторан. Чтобы установить в доме телефон, семья вынуждена была выждать очередь в пять лет, а за водой ходили к колодцу.

Пичай еще подростком решил, что обязательно будет работать в Кремниевой долине. "Я ясно понимал — каждый раз, когда мне в руки попадало новое устройство, оно оставляло на мне отпечаток", — говорит он.

Сегодня он возглавляет Google. Предшественники Пичая Сергей Брин и Ларри Пейдж были революционерами и много рисковали. Пришедший им на смену Пичай, кажется, более уравновешен. Он уже несколько раз отвечал на вопросы американских конгрессменов, и его выступления в Конгрессе ни разу не привели к падению акций Google.

На публике Пичай появляется не слишком часто. Его не увидишь верхом на электросерфе, размахивающего американским флагом, как Марк Цукерберг, а среди подчиненных у него репутация мягкого и этичного руководителя.

Все это не мешает Пичаю добиваться великолепных результатов — с 2016 года, когда он заступил на пост генерального директора Google и ее материнской компании Alphabet, акции первой выросли в цене почти втрое.

Если политиков интересует распространение "фейк ньюс", то обычных людей — скорее безопасность интернета, цензура и сохранность личных данных.

Право на личную жизнь



Сохранность личных данных пользователей — основа всего, что делает Google, говорит Пичай.

Право на сохранность личных данных, по его словам, — одно из важнейших прав человека. "Я рад, что наше общество занимается регуляцией прав на личные данные в контексте цифровой эпохи и в условиях цифровой экономики, в которой мы живем", — говорит он.

"Не думаю, что мы смогли бы делать то, что мы делаем, если бы пользователи не доверяли нам в важные моменты. Мы это понимаем. Мы понимаем, что это доверие нужно поддерживать постоянно, — говорит Пичай. — Мы считаем себя наместниками в управлении личными данными. Мы даем пользователям контроль, даем им выбор, но в конечном итоге они должны доверять нам".

На вопрос, что бы он ответил людям, которые говорят, что Google богатеет, продавая личные данные рекламодателям, Пичай отвечает, что большая часть данных о пользователях хранится на серверах компании, и они никому больше не продаются.

"Если говорить о рекламе, то нам нужна очень ограниченная информация. Если вы будете искать в Google цифровые фотоаппараты, то мы понимаем, что вам нужен фотоаппарат — и мы должны предоставить вам коммерческую информацию. Также нам может понадобиться информация о вашем местоположении, чтобы через год мы снова смогли давать вам релевантную информацию. Это и есть то, чего ожидают пользователи. Люди неправильно это понимают", — говорит глава Google.

Кроме того, пользователи сами решают, сколько времени будут храниться их данные. Параллельно Google начинает больше работать над сервисами, которые позволяют ее алгоритмам учиться у пользователей, например, новым словам и фразам, но не сохранять при этом их данные.

"Информация в наше время генерируется всегда, когда пользователи действуют в сети. Вокруг информации должна быть четкая система принципов, — уверен Пичай. — Очень приятно видеть, что сделали в Европе, приняв Общий закон о защите данных. Он дает пользователям систему координат, дает компаниям систему, в которой они могут действовать, давая пользователям гарантии. Мне кажется, в будущем нужно будет больше таких вещей".

С другой стороны, сложившаяся модель свободного и прозрачного интернета может быть уничтожена и должна быть защищена, говорит он.

"Свободный и открытый интернет стал очень мощной силой, которая используется во имя добра, и мне кажется, мы это не ценим. Многие страны ограничивают доступ к информации. Google всегда стояла на страже свободы самовыражения и свободного обмена информацией, однако эта модель подвергается атаке. Я думаю, мы слишком к ней привыкли", — сказал Пичай.



Проблемы Google

Амол Раджан, редактор отдела технологий Би-би-си

Наблюдатели соглашаются по нескольким пунктам.

Во-первых, Google сегодня намного осторожнее как компания (в самом Google с этим, конечно, поспорят, а кто-то скажет, что это совсем не плохо).

Во-вторых, продукты Google — это не оригинальные идеи. Многие из них созданы по принципу "я тоже". Компания видит великие изобретения других, после чего ее инженеры их совершенствуют.

Третье: многие из больших продуктов Пичая провалились — Google Glass, Google Plus, Google Wave, Project Loon. В компании на это ответят, что эксперименты и исследования самоценны.

Четвертое — Google уже не так сильно хочет решать проблемы человечества. Сосредоточив самое большое в мире количество людей с докторской степенью в IT на клочке земли неподалеку от Сан-Франциско, разве эта компания не должна работать над лекарством от рака или борьбой с глобальным потеплением?

Тем не менее, компания заслуживает огромного уважения: управлять таким крупным и требовательным коллективом идеалистов в эпоху культурных войн почти невозможно.



Революции будущего



Квантовые компьютеры и искусственный интеллект в ближайшие 25 лет могут преобразить IT-сектор и нашу жизнь, говорит Пичай. Однако сейчас человечество только начинает учиться с ними обращаться.

"Мы находимся в самом начале разработки искусственного интеллекта, но я считаю, что он может стать самым важным изобретением человечества. Необходимо все сделать так, чтобы он принес пользу обществу. Я считаю, что когда придет время, искусственный интеллект будет играть огромную роль в нашей жизни — в образовании, в здравоохранении, в производстве, в потреблении информации. […] Человек начал пользоваться огнем, потом электричеством, потом изобрел интернет. Это будет что-то похожее, но еще важнее", — сказал глава Google.

Сейчас искусственный интеллект уже делает большие успехи в шахматах и го, и справляется с некоторыми видами задач лучше человека, однако некоторые опасаются, что ИИ может стать опасным оружием. Пичай, впрочем, настроен оптимистично. Человечество справится с вызовом искусственного интеллекта, уверен он.

Второе потенциальное революционное направление — квантовые вычисления. Если классический компьютер работает на базе битов, которые принимают значение 1 или 0, то квантовый использует кубиты, которые имеют значение 0 и 1, или любое промежуточное значение между ними.

Пичай и другие наблюдатели считают, что это может дать огромные возможности. "[Квантовые вычисления] будут работать не везде. Уже сегодня есть вещи, для которых всегда будут лучше традиционные методы. Однако есть и такие сферы, в которых квантовые вычисления откроют целые новые категории решений", — говорит он.

Сейчас в компании пытаются "создать стабильный квантовый компьютер", — добавил Пичай. Кубиты в естественных условиях очень нестабильны.

О налогах и монополии



Google за последние годы столкнулась с повышенным вниманием налоговых и антимонопольных властей в разных странах. В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала компанию на рекордные 5 млрд долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке Android-устройств. В этом году французский антимонопольный регулятор обязал Google выплатить штраф в 220 млн евро за злоупотребление монопольным положением в сфере интернет-рекламы.

Американские конгрессмены в прошлом году обвинили Google, Amazon, Apple и Facebook в том, что они превратились в "монополии, каких мы не знали со времен нефтяных баронов и железнодорожных магнатов".

В 2017 году компания вывела более 20 млрд долларов через голландскую подставную компанию в банк на Бермудах. Сейчас, говорит Пичай, Google отказалась от подобных схем.

"Мы один из самых крупных в мире налогоплательщиков. Если посмотреть на последнее десятилетие, мы в среднем платили больше 20% налогов. Большую часть налогов мы платим в США, где разрабатываются наши продукты", — говорит он.

В то же время глава Google считает, что национальные правительства должны обсуждать, как правильно облагать налогами IT-компании.

"Я думаю, это правильные вопросы, и мы поддерживаем глобальное обсуждение в рамках Организации экономического сотрудничества и развития о том, как лучше всего распределять налоги. Этот вопрос — за пределами компетенции одной компании", — говорит Пичай.

В ответ на обвинения в монополизации рынка он возражает, что пользователи в любой момент могут перейти на другие продукты.

"Мы рады вниманию. Мы работаем в экосистеме, в которой еще много игроков с разными взглядами. Как компания, мы хотим принимать лучшие решения для своих клиентов, но мы также хотим, чтобы другие люди смотрели на то, что мы делаем, и одобряли. Мы хотим конструктивного диалога, потому что так мы получаем представление, как именно регулятор хочет, чтобы мы действовали", — говорит он.

"Именно большие компании оказались способны, например, быстро разработать вакцину (от коронавируса). Ценность у них точно есть", — добавляет он.

Блиц-раунд



В завершение интервью Пичай ответил на несколько коротких вопросов нашего корреспондента.

Би-би-си: Разрешаете ли вы своим детям-тинейджерам пользоваться YouTube?

Сундар Пичай: Да, разрешаю.

Би-би-си: А сколько часов в день им можно проводить у экрана?

СП: Этому поколению необходимо привыкать к технологиям — они будут играть большую роль в их жизни. Я подталкиваю их к тому, чтобы они сами себя ограничивали — это упражнение в личной ответственности.

Би-би-си: Многие люди жалуются, что технология уничтожает способность детей творить и строить отношения в реальном мире…

СП: Я думаю, в какой-то степени беспокойство уместно, и я рад, что эксперты занимаются вопросами психического здоровья и тому подобное. Но я также скажу, что на протяжении всей истории новые технологии вызывали у людей беспокойство.

Би-би-си: Ваша домашняя "Умная колонка" от Google постоянно включена?

СП: Да, я ее не выключаю. Но я точно знаю, что она слушает меня только тогда, когда я к ней обращаюсь.

Би-би-си: Часто меняете пароли?

СП: Я сам пользуюсь двухфакторной аутентификацией и всем советую. Пароли приходится менять не очень часто, потому что у меня несколько слоев защиты.

Би-би-си: Сколько у вас телефонов? Наверное, не меньше двадцати?

СП: У меня не очень много телефонов одновременно, скорее, я постоянно их меняю, пробую все новые телефоны, смотрю, что появилось нового.

Би-би-си: Вы индиец или американец?

СП: Я гражданин США, но Индия глубоко во мне. Это большая часть моей личности.

Би-би-си: Диккенс или Шекспир?

СП: Диккенс.

Би-би-си: Диккенс?!

Би-би-си: Ларри или Сергей?

СП: Ларри и Сергей, как принято говорить.

Би-би-си: Вы едите мясо?

СП: Нет.

Би-би-си: Демократы или республиканцы?

СП: Я держу свои политические взгляды при себе.

Би-би-си: Джефф Безос слетал в космос, а вы бы полетели?

СП: Я немного завидую, хотелось бы увидеть Землю из космоса.

Би-би-си: Когда вы в последний раз плакали?

СП: Когда смотрел на то, что происходит в Индии с коронавирусом.

Би-би-си: Что бы вы посоветовали людям, которые хотят с нуля построить успешный бизнес?

СП: Я всегда считал, что нужно не прислушиваться к тому, что говорит ваш ум, а понять, что радует ваше сердце. Это путешествие — и когда вы найдете это дело, вы поймете. Когда люди находят такое дело, обычно все получается.