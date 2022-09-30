"Это будет катастрофа". Во Флориде оценивают последствия урагана "Иэн"

"Иэн", один из самых сильных ураганов, обрушившихся на США за последние годы, оставил без электричества 2,7 млн домов в штате Флорида. По прогнозам, в пятницу ураган двинется на север, в Джорджию и Южную Каролину.

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Незадолго до этого "Иэн" прошелся по Кубе, оставив без света 11 млн человек.

Ураган обрушился на берег Флориды около 15:10 по местному времени в среду: скорость ветра на побережье достигала 240 км/ч. Сегодня утром значительная часть побережья юго-западной Флориды осталась без света, а некоторые города штата оказались полностью затоплены.

После первой ударной волны скорость ветра упала в два раза, до 120 км/ч. Сейчас "Иэн" потерял статус урагана и классифицируется как тропический шторм, где скорость ветра лишь изредка превышают 100 км/ч.

На кадрах, которые транслировали основные американские телеканалы, видно, как поднявшаяся вода захлестывает прибрежные дома, заливает дороги и смывает автомобили.

Некоторые районы города Форт-Майерс, где живает более 80 тысяч человек, выглядят как озера. Приказ об обязательной эвакуации получили около 2,5 млн человек, живущих в прибрежных округах Флориды, еще в нескольких эвакуироваться предлагается добровольно.

Шериф Кармин Марсено из округа Ли во Флориде, в который входит город Форт-Майерс, в интервью Эй-би-си заявил, что, хотя подтвержденных цифр у него пока нет, он совершенно уверен, что число погибших измеряется сотнями.

"Спасения ждут тысячи людей", — добавил шериф.

В четверг людям посоветовали выходить из укрытий не раньше обеда. Губернатор штата Рон Десантис заявил, что "Иэн" привел к крупнейшему наводнению, которое когда-либо переживали на юго-западе Флориды, и объявил, что возглавить спасательные операции в зонах наводнения готовы 7000 военнослужащих американской Национальной гвардии.

По данным Десантиса, пока достоверно известно лишь о двух погибших, но по их поводу власти даже не уверены, что погибли эти люди именно в результате шторма.

Те "сотни погибших", о которых говорит шериф округа Ли, он прикинул на основании звонков, полученных им от людей на затопленных территориях. Живы ли звонившие и в каком состоянии они находятся, пока неизвестно.

"Форт-Майерс и округ Ли действительно затоплены и опустошены", — подтвердил Рон Десантис.

"Это будет катастрофа"

Ущерб от урагана "Иэн" будет иметь катастрофические последствия, а Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям готовится к тому, что потенциально тысячи людей будут переселены из пострадавших районов.

"Пока мы не можем дать количественную оценку, но я могу вам сказать, что это будет катастрофа", — сказала в интервью Си-эн-эн директор агентства Дина Крисвелл.

Во Флориде по-прежнему ожидается сильный ветер, дожди и штормовые волны, сообщил Национальный центр США по ураганам. В штате может выпасть до 76 сантиметров дождя, что приведет к повышению уровня воды в реках на 1,5 — 2,4 метра и приведет к серьезному затоплению.

"Это шторм, о котором мы будем говорить еще много лет. Это историческое событие", — говорит директор Национальной метеорологической службы Кен Грэм.

Аэропорты Тампы и Орландо остановили все коммерческие полеты, а круизные компании отложили или отменили рейсы.

Так как "Иэн" сейчас продолжает двигаться на север, то международный аэропорт Джексонвилля, расположенный на северо-востоке Флориды, также отменил все рейсы, запланированные на четверг.

Ожидается, что шторм дойдет до Джорджии и Южной Каролины в пятницу.

Для девяти округов Флориды президент США Джо Байден уже учредил специализированные фонды федеральной помощи для ликвидации последствий стихийных бедствий. В Белом доме добавили, что после оценки ущерба их число может вырасти.

Федеральные деньги пойдут на строительство временного жилья, ремонт домов, кредиты для покупки необходимых вещей, а также на расчистку завалов.

Куба начала восстанавливаться после "Иэна"

Куба стала первым районом, пострадавшим от урагана — он обрушился на западное побережье страны во вторник, а уже после отправился во Флориду.

Из-за удара "Иэна" из строя вышла крупнейшая в стране теплоэлектростанция "Антонио Гитерас". Оперативно включить ее не удалось, и остров оказался полностью обесточен: без света остались 11 млн человек. По меньшей мере три человека погибли.

Кубинские власти начали постепенно восстанавливать подачу электричества в восточных регионах, но предупредили, что на западе острова этот процесс будет более сложным. К утру четверга Куба восстановила электричество в некоторых районах столицы Гаваны, но многие места все еще остаются без света.