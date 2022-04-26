"Это был шок": одесситы о ракетном ударе российских военных

Российская армия взяла под прицел Одессу. Москва молчит о жертвах среди гражданского населения после ракетного удара. В городе, многими считавшимся "пророссийским", нарастает ярость из-за действий россиян.

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"Это настоящее чудо, что Алексей жив", — рассказывает 20-летний Михаил из Одессы. Он только что навестил своего друга Алексея Парадовского в больнице. Парня прооперировали, по всей верхней части тела у него тяжелые ожоги. Алексей был в ванной, как он рассказал другу, когда в субботу около 14:30 российская ракета попала в многоэтажное здание в Киевском районе Одессы. "Его завалило обломками, он потерял сознание, но вскоре пришел в себя и выбрался из разрушенной квартиры. Он смог добраться до подземного паркинга, где соседи погасили его тлеющую одежду и оказали первую помощь", — рассказал Михаил DW о спасении его друга.

Чтобы профинансировать дорогое лечение Алексея, Михаил собирает пожертвования для своего бывшего одноклассника. Более двухсот тысяч гривен (около 7 тысяч евро) поступили на карточку студента всего за полтора дня.

Семьи вернулись на Пасху

Ракетный удар по жилому кварталу шокировал Одессу. "К Пасхе люди вернулись в город. Первые недели войны многие провели в деревне или на западе страны. Но долгое время город не бомбили, люди расслабились", — говорит Михаил. Ближайшие бои идут под Николаевом, а это более ста километров отсюда.

Если в начале войны в опустевшем городе оставались преимущественно пожилые люди, то во время рокового удара 23 апреля погибли или были ранены молодые семьи, дети. Женщина с трехмесячным младенцем, супруги, ожидавшие ребенка — это первые гражданские жертвы в жилых кварталах Одессы. В общей сложности восемь погибших, более десяти тяжело раненых.

"Это ужасный удар для нас", — сказал в беседе с DW Виктор Йорж. Глава ОСМД дома, в который попала ракета, был в своей квартире на обеденном перерыве в момент взрыва. Времени на разговоры у него нет — надо заканчивать разбор завалов после обстрела. От 30 до 40 квартир в нашем доме разрушены или повреждены", — говорит Йорж.

Вероятная цель: военный аэродром

Москва умалчивает тот факт, что ракетный удар по Одессе унес жизни гражданских. По официальным российским данным, удар наносился по аэродрому, в который россияне якобы попали "высокоточными ракетами". Пораженный дом находится на расстоянии около полутора километров к юго-востоку от военного аэродрома "Школьный". Это вписывается в информацию, распространенную украинской стороной, согласно которой российские ракеты 23 апреля были запущены с юго-восточного направления — из акватории Каспийского моря.

Насколько точными могут быть российские ракеты на расстоянии в тысячи километров, не берутся оценивать даже военные эксперты. Вполне вероятно, однако, что жертвы среди мирных жителей, или как это называется в международном гуманитарном праве — "чрезмерный случайный вред" — не могли не приниматься во внимание российской армией. Достаточно посмотреть в Google Maps, чтобы увидеть, что аэродром расположен вплотную к жилым кварталам. Многоэтажки, торгово-развлекательный центр с кинотеатром, зоопарком и игровой площадкой для детей, а также строительный гипермаркет и даже мужской монастырь — все это расположено всего в нескольких сотнях метров от аэродрома.

23-летняя Ольга, жилье которой было сильно повреждено ракетным ударом, не верит в "случайный ущерб". "Россияне хотят посеять панику в Одессе. Они готовы нас уничтожить, как они это уже сделали с жителями Мариуполя", — говорит молодая предпринимательница в беседе с DW. Ольга отделалась шоком и легкими порезами от разбитого стекла. "Я стояла на кухне и варила яйца, когда ракета попала рядом, полностью уничтожив соседние квартиры. Воздушная тревога раздалась за 10 минут, я ее легкомысленно проигнорировала. До этого все как-то обходилось. С другой стороны, если бы я пошла прятаться подальше от окон, в ванной, меня бы уже не было. Взрывом уничтожило всю противоположную сторону моей квартиры", — говорит девушка. Она просит украинцев не быть легкомысленными и во время тревоги всегда спускаться в подвал — как часто сирены не звучали бы без последствий.

"Я не буду говорить по-русски"

Студент Михаил гордится своим другом Алексеем, который лежит в больнице с тяжелыми ранениями. "Он — герой. Невероятно, как он выбрался из-под завалов, несмотря на сильные ожоги", — говорит друг. Как и многих других одесситов, Михаила охватывает ярость на российских военных. "Как и многие мои друзья, я до конца жизни не смогу нормально относиться к россиянам. Я вырос с русским языком, как и большинство одесситов. Но то, что делают россияне — это шок для нас всех", — говорит 20-летний одессит. "В будущем я хочу общаться только на украинском языке. Не хочу иметь с Россией ничего общего, даже общий язык", — отмечает Михаил. Одессит считает циничным то, что Россия ведет войну против Украины, оправдывая ее, в частности, "защитой русскоговорящего населения".

В Одессе растет тревога из-за заявлений российских политиков и военных о том, что этот город должен быть "освобожден". "Мы будем защищать Одессу", — уверяет Михаил. Он убежден, что россияне, верящие кремлевской пропаганде, являются соучастниками этой войны.

Не все россияне верят в пропаганду

Однако далеко не все в России верят в государственную пропаганду. Очередным подтверждением тому является, в частности, обнародованное на Пасху видеообращение юмориста и телеведущего Максима Галкина. "Зверства в Буче — это не мы. Малайзийский Боинг MH17 — это не мы. Мариуполь сравняли с землей — это не мы. В Одессу летит ракета — это мы, но не совсем мы. Все — не мы. А мы что там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших и светлая память…", — отметил в своем обращении шоумен, эмигрировавший из России в Израиль. Его видео в сети посмотрели миллионы пользователей, у обращения много тысяч реакций и репостов.