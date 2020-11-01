"Это были не выборы, это была война!" В Грузии подводят итоги голосования

Экзитполы и первые предварительные результаты парламентских выборов в Грузии показали, что лидирует правящая партия "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Оппозиция не согласна с этим и собирается протестовать, призывая граждан выйти в воскресенье на проспект Руставели.

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"Что ты объявляешь, Тамар!"





После подсчета 66,44% голосов правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 48,80%. Ранее этот показатель превышал отметку в 50%. Оппозиционный блок "Единое национальное движение — Объединенная оппозиция" пока получает 26,07%. Пять партий и два блока проходят в парламент.

Председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания представляла первые предварительные результаты с 1085 избирательных участков. Она отметила, что это данные с участков, на которых не так много избирателей и что расклад голосов может измениться после получения протоколов с крупных участков.

Когда Жвания начала зачитывать результаты, ее прервал член ЦИК от "Единого национального движения" Давид Киртадзе. "Что ты объявляешь, Тамар! Тебе не стыдно! Это фальшивые результаты", — сказал он. Жвания еще раз повторила, что это результаты, которые изменятся. Киртадзе окружили журналисты.

"Эти проценты, которые сейчас объявляет госпожа Тамар Жвания, написанны в штабе "Грузинской мечты". Это не отражает реальность. Вот, который уже час? Они целенаправленно до сих пор не показывали протоколы, чтобы были реальные результаты. Посчитали только те протоколы, в которых только результаты "Грузинской мечты". В них не отражаются реальные проценты", — возмущался Киртадзе.

После объявления этих результатов у здания ЦИК стали собираться представители и сторонники оппозиции.

Оппозиционные лидеры, собравшиеся в штабе мажоритарного кандидата Ники Мелия, призвали граждан собраться в воскресенье в 16:00 на проспекте Руставели. "Это были не выборы, это была война! И мы не проигрывали эту войну!" — сказал Мелия журналистам, объявляя о совместном решении оппозиционных лидеров.

Что показали экзитполы



Примерно такие же цифры, какие начал давать ЦИК, показывали и опросы на участках. По данным экзитпола, проведенного компанией Public Opinion Strategy по заказу телекомпании "Имеди", на шесть часов вечера правящая партия одержала уверенную победу, набрав 55% голосов.

Именно объявление этих данных в эфире телекомпании смотрели на большом экране собравшиеся к восьми часам вечера у офиса сторонники и активисты "Грузинской мечты". "Поздравляю, поздравляю!" — под аплодисменты к собравшимся широко улыбаясь вышел председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.

"Давайте поблагодарим наших избирателей, активистов "Грузинской мечты", лидеров, вас, молодых. Вы принесли эту победу. Особенно надо подчеркнуть, что "Грузинская мечта" как партия побеждает третий раз в принципиальных выборах. То, чего хотела наша страна — сформированную, солидную команду, мы это получили", — сказал он.

Что говорит оппозиция



Сторонники оппозиции после закрытия участков собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Здесь тоже говорили о победе, но не правящей партии, а оппозиции, ссылаясь на данные другого экзитпола, проведенного компанией Ipsоs по заказу телекомпании "Мтавари".

Согласно этим данным на пять часов вечера, правящая партия хоть и набрала больше всего голосов на пропорциональных выборах — 41%, в сумме оппозиционные партии опережают "Грузинскую мечту".

"Даже в условиях, когда у меня не было возможности приехать в страну и проводить кампанию, весь оппозиционный спектр с уверенным преимуществом одержал победу над так называемой "Грузинской мечтой", — сказал в эфире "Мтавари" экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, кандидаты в мажоритарные депутаты "Единого национального движения" одерживают победу практически во всех больших городах.

"Это большой триумф грузинской оппозиции, несмотря на притеснения, запугивания и давление", — сказал Саакашвили, добавив, что лично его не интересует получение какой-то должности, в том числе премьер-министра.

Блок "Единое национальное движение — объединенная оппозиция "Сила в Единстве" называет Саакашвили своим кандидатом в будущие премьеры.

Экзитполы также были проведены по заказу телекомпаний "Рустави-2" и "Формула". Согласно их данным, правящая партия также набирает больше всего голосов.

Согласно экзитполу "Рустави-2", проведенному компанией Survation, по данным на 17:30, у правящей партии 52,26%.

Экзитпол для телекомпании "Формула" проводила компания Edison Research. По ее данным на 16:00, правящая партия набирала 46%. При этом ведущий телекомпании сказал, что более 50% респондентов отказались давать ответы, назвав это беспрецедентным случаем.

Всего в парламентских выборах участвуют 48 партий и два избирательных блока.

Выборы проходят по новой системе. Грузинские избиратели выбирают 120 депутатов по пропорциональной системе вместо прежних 77 — и 30 мажоритариев вместо 73.

ЦИК Грузии уже заявил о необходимости проведения второго тура выборов в 15 округах из 30.

Одним из новшеств этих выборов стал так называемый механизм замка. Партия, набравшая меньше 40% на пропорциональных выборах, не сможет сформировать однопартийное большинство.