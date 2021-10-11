"Это наша Европа". Сотни тысяч поляков вышли на улицы защищать Евросоюз
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Сотни тысяч жителей Польши вышли в минувшее воскресенье на акции протеста против возможного выхода страны из состава Евросоюза. По словам организаторов, демонстрации прошли в более чем ста городах. В одной только Варшаве на улицы вышли порядка 100 тысяч человек.

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Поводом к маршам стало принятое на прошлой неделе решение Конституционного суда Польши, наделившее польское законодательство на территории страны приоритетом над правом Евросоюза.

Польская оппозиция и сторонники европейской целостности считают, что это вердикт может стать первым шагом на пути к выходу страны из ЕС.

Вскоре после оглашения вердикта Конституционного суда экс-премьер-министр Польши и бывший глава Европейского совета Дональд Туск в своем "Твиттере" призвал всех поляков, желающих защитить европейскую Польшу, выйти в воскресенье на главную площадь Варшавы.

Однако отклик на призыв прокатился по всей стране и по массовости превзошел ожидания, говорят организаторы акций.

Люди несли флаги Польши и Евросоюза и скандировали: "Мы остаемся".

На акции в Варшаве Дональд Туск, возглавляющий сейчас оппозиционную партию "Гражданская платформа", говорил о необходимости защитить общее европейское будущее.

На митинге также выступила 94-летняя ветеран варшавского сопротивления 1944 года Ванда Трачик-Ставска.

"Это наша Европа, и никто не сможет нас вывести из нее", — сказала она.

Противостояние с ЕС нарастает

Решение Конституционного суда по сути отвергает соблюдение общеевропейских принципов на территории Польши, если они идут вразрез с законодательством страны.

Лидеры многих европейских стран жестко раскритиковали этот шаг польских влстей, который еще больше усугубил и без того натянутые отношения между Польшой и остальным блоком.

В частности, разногласия сторон касаются таких сфер, как соблюдение прав ЛГБТ-сообщества, право на аборты и вопросы экологии. Конституционный суд Польши еще раньше постановил, что польские суды не обязаны выполнять обеспечительные меры, налагаемые судом ЕС.

Нынешнее признание преимущества польского права над европейским — второй шаг к правовому размежеванию с ЕС, говорят противники решения.

Однако польские власти настаивают, что у них нет намерений вывести страну из европейского блока, а разговоры об этом выгодны оппозиции для расшатывания общества.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий приветствовал решение Конституционного суда, заявив, что у Польши есть собственные права, которые следует уважать. Но при этом подчеркнул, что "место Польши было и останется внутри европейской семьи народов".

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