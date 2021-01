"Это не мы начали": Польша опять выходит на улицы из-за запрета абортов

Новая волна протестов поднялась в Польше после официальной публикации решения о фактическом запрете проведения абортов в этой стране.

Пока активисты планируют новые, еще более масштабные акции, политики из лагеря власти обсуждают, как именно стоит реагировать на прогнозируемое нарастание протестов.

Конституционный суд Польши принял решение о практически полном запрете абортов еще в октябре прошлого года. Оно немедленно запустило серию самых многочисленных уличных акций в стране со времен падения коммунизма в 1989 году.

Суд признал неконституционным проведение абортов в случае наличия у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни. В 2019 году около 98% из около 1100 проведенных в Польше операций по прерыванию беременности провели по этой причине.

Однако до недавнего времени нововведения не действовали, так как решение конституционного суда не было опубликовано.

Официально причины задержки с публикацией не назывались. Польские СМИ сообщали, что она была напрямую санкционирована польскими властями, для которых оказался сюрпризом масштаб протестов на улицах польских городов.

За это время политики успели обсудить несколько вариантов "смягчения" уже принятого решения суда — в частности, президент Анджей Дуда предложил разрешить проводить аборты в случаях, когда дефекты плода явно угрожают его жизни.

Такая формулировка сделала бы незаконным прерывание беременности при диагностировании у плода необратимых дефектов, например, синдрома Дауна: на такие случаи приходилась большая часть проведенных в Польше абортов.

Еще одним возможным выходом из ситуации называли организацию референдума по вопросу о допустимости абортов в Польше.

Впрочем, ни одного из этих замыслов реализовать не удалось — не в последнюю очередь из-за того, что сторонники запрета абортов все это время активно критиковали правительство за задержку с публикацией решения суда и грозились пожаловаться на нее в прокуратуру.

И вот во второй половине дня 27 января текст спорного решения появился на сайте конституционного суда, а в правительстве Польши заявили, что его официальная публикация состоится до конца дня.

Впрочем, не дожидаясь этого, активисты вышли на спонтанные протесты в четырех десятках польских городов. Самый многочисленный из них прошел в Варшаве, где на улицы вышло несколько тысяч человек.

Многие из них принесли с собой на скорую руку нарисованные плакаты, в нецензурной форме призывающие власть убираться. Другие плакаты сообщали о нежелании их хозяек рожать детей в такой стране, как нынешняя Польша.

О столкновениях активистов с полицией не сообщалось, однако Общепольский страйк женщин (ОСЖ) — неформальная организация, координирующая акции по всей стране, — заявила, что уже в ближайшие дни масштаб протестов неминуемо будет нарастать.

"Мы призываем всех выйти на улицу. И на этот раз идти по ним так, чтобы оставлять следы. Выразите свой гнев так, как считаете нужным. Это не мы начали", — обратилась к потенциальным участникам протестов одна из лидеров ОСЖ Марта Лемпарт.

Решение конституционного суда, как и обещали власти, было официально опубликовано в среду, незадолго до полуночи по варшавскому времени.

Четверг, 28 января, стал де-факто первым днем фактического запрета прерывания беременности в Польше. И в этот же день вечером в ряде польских городов опять состоялись акции протеста. Крупнейшей стала "блокада Варшавы", в которой, по сообщению канала TVN24, приняло участие до двух тысяч человек.

Недалеко от здания конституционного суда активисты разлили на асфальте красную краску и разложили в ней плюшевые игрушки. Позже группа активистов предприняла попытку прорваться во двор конституционного суда, однако все они были тут же задержаны.

Феминистская группа Szpila сообщила, что всего в ходе акций в четверг варшавская полиция задержала 13 человек — впрочем, еще до утра восемь из них были отпущены. По сообщениям СМИ, за решеткой продолжает оставаться "Бабка Кася" — учительница английского на пенсии Катажина Августынек, которая благодаря своему возрасту и активной жизненной позиции стала одним из символов нынешних протестов. Момент ее задержания заснял депутат Сейма от оппозиционной "Гражданской коалиции" Петр Борыс.

Interweniujemy ws zatrzymania „Babci Kasi" Według świadków była szarpana przez Policjanta. Staramy się wyjaśnić zdarzenie. Apeluję do @PolskaPolicja by nie blokować protestujących i pozwolić rozejść się do domów. Wg Konstytucji zgromadzenia w Polsce są legalne! pic.twitter.com/qdCaWfr0IJ