"Это не только ДНР и ЛНР". Лавров заявил об изменении "географии спецоперации"

Из слов Лаврова следует, что "география" операции якобы меняется исходя из "военных угроз с территории Украины". В частности, он заявил, что "географические задачи" будут отодвигаться еще дальше в случае получения Киевом "все более дальнобойного оружия".

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "география" "специальной военной операции" России против Украины изменилась.

"Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", — цитирует его РИА Новости.

Что именно подразумевается под "географией", из публикации РИА Новости неясно. По словам Лаврова, во время переговоров России и Украине в Стамбуле в конце марта "была одна география", а "сейчас география другая". Однако упомянутые министром регионы юга Украины были захвачены Россией в первые дни войны и находились под ее контролем в том числе и в конце марта.

В апреле министры обороны и иностранных дел России Сергей Шойгу и Сергей Лавров объявили, что армия начала "второй этап операции" в Украине — битву за Донбасс. Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев тогда уточнил, что речь идет о полном контроле над Донбассом и Южной Украиной и создании сухопутного коридора в Крым.

США в июне начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. После этого Украина уничтожила около 20 складов артиллерийских боеприпасов, расположенных на территории, контролируемой российской армией. Президент РФ Владимир Путин говорил, что поставки Украине РСЗО "ничего не меняют" для хода российской "спецоперации".

Значительная часть Запорожской и Херсонской областей с начала марта находится под контролем российских войск. Представители "новых администраций" этих регионов неоднократно анонсировали референдумы о вхождение областей в состав России.