"Это попытка переворота". Пригожин повел "Вагнер" против армии РФ: что об этом известно?

В пятницу вечером глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что, фактически, собирается провести военный переворот в России. Delfi кратко обобщает события прошедшей ночи и утра 24 июня и предупреждает: ситуация во многом остается неясной.

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Последнее обновление: 24 июня 2023 года, 10.30.

С чего все началось: коротко

Евгений Пригожин заявил, что по лагерям "вагнеровцев" были нанесены ракетные удары, якобы лично санкционированные министром обороны Сергеем Шойгу (министерство это отрицает). Глава ЧВК "Вагнер" добавил, что начинает "марш справедливости". По его словам, "зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. ФСБ восприняла эти заявления как попытку военного переворота и завела уголовное дело. Следует отметить, что Пригожин давно конфликтовал с военным руководством страны, обвиняя его в бездарном управлении войсками в войне с Украиной.

Что произошло ночью

"Марш справедливости" начался. Пригожин заявил о том, что 25 тысяч бойцов "Вагнера" "идут разбираться, почему в стране такой беспредел".

Военная техника на улицах. Российские власти восприняли угрозы серьезно. В Москве и Ростовской области на улицах была замечена бронетехника. По данным источников BBC, ночью по тревоге подняли московское управление ФСБ, московский гарнизон и спецподразделения.

Что успели захватить подразделения "Вагнера"? Под контроль взят Ростов-на-Дону: Пригожин встретился в городе с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым. Сообщается о захвате всех военных объектов в Воронеже. Пригожин заявил: "Мы блокируем Ростов и идем в Москву". Конечная цель наемников — "получить" начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Были ли боевые столкновения? Подтвержденной информации нет. Пригожин утверждал, что его бойцы сбили российский вертолет, который открыл огонь по "гражданской колонне". Где и когда это произошло, он не уточняет. Позже появилась информация о трех сбитых вертолетах — тоже без подтверждений официальных российских властей. Пригожин говорит, что сопротивления его наемники почти не встречают, что военные не хотят в них стрелять, что он получает от них письма поддержки.

Как отреагировало военное руководство России? Министр обороны Сергей Шойгу, который является одним из главных объектов критики Пригожина, ситуацию не комментирует. Зато свои видеообращения записали генерал Сергей Суровикин (бывший командующий силами, участвующими во вторжении в Украину) и первый заместитель начальника ГРУ Генштаба генерал Владимир Алексеев. Оба призывали "Вагнер" не совершать непоправимых ошибок.

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Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало видео, где силовики заходят в штаб ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге.

Как отреагировал Путин? Президент России хранит молчание. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент держит ситуацию на контроле.

Как отреагировала Украина? Официальных заявлений от руководства страны ночью не было. В соцсетях много спекуляций о том, что демарш Пригожина может ослабить фронт и оказаться на руку ВСУ, но важно помнить, что сейчас бойцы "Вагнера" отведены в тыловые лагеря.

Как отреагировала российская оппозиция? Михаил Ходорковский призвал "помочь людям услышать Пригожина". "Пригожинский мятеж, не смотря на свою половинчатость и неподготовленность — сильнейший удар по путинской репутации", — написал Ходорковский в своем телеграм-канале. По его словам, Пригожин говорит то, что изначально говорила антивоенная оппозиция, и если он пойдет на Москву, надо помешать его остановить. Он считает, что нужно "помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима". "Если один преступник готов помешать другому — не время крутить мордой — сейчас надо помочь, а потом, если придется, будем драться и с этим".. — написал он.

"Русский добровольческий корпус", воюющий в составе украинский войск, назвал Пригожина хоть и врагом, но "настоящим патриотом", а легион "Свобода России", напротив, призвал не забывать о жестокостях, которые творили наемники.

Есть ли международная реакция? Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации, власти страны "пристально наблюдают" за ней, сообщает CNN. Канал со ссылкой на источники пишет: официальные лица США считают, что заявления Пригожина — это не просто его традиционная риторика, а "нечто большее".