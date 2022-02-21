"Это вопиющее нарушение". Реакции первых лиц разных стран и международных организаций на признание ЛНР и ДНР

Представители западных стран и организаций выступили единым фронтом в оценке признания Россией независимости ЛНР и ДНР — это нарушение международного права, территориальная целостность Украины неоспорима. Следом за сообщением Путина, большинство из лидеров высказали мнение в своих аккаунтах на Twitter.

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Белый дом заявил, что в США ожидали решения о признании и готовы реагировать немедленно, заявила пресс-секретарь Джейн Псаки. В ближайшее время Джо Байден подпишет указ, запрещающий гражданам США инвестиции в ДНР и ЛНР, их финансирование и торговлю с ними. "Мы также вскоре объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним вопиющим нарушением международных обязательств России... Это будут отдельные меры, они дополнят оперативные и суровые экономические меры, которые мы готовим совместно с союзниками и партнерами, - на случай, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину".

Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель: "Признание ДНР и ЛНР является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью". Их поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал слова глав Еврокомиссии и Евросовета.

Осудил решение российских властей и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию".

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание ДНР и ЛНР, призвал ввести санкции со стороны ЕС и потребовал созыва заседания Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал враждебным решение России признать самопровозглашенные республики и призвал "прекратить нарушение международного права". "Дания твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Премьер Великобритании Борис Джонсон также назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением международного права. Как пишет BBC, по словам Джонсона, заявление Путина — это еще одно указание на то, что события касательно Украины движутся по неверному пути. Британия продолжит делать все возможное, чтобы поддержать народ Украины, включая подготовку суровых санкций и дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО.

Британский премьер посетовал также, что пока что очень мало стран дали Украине необходимые ей оборонительные вооружения, как это сделала Британия. Он пообещал, что Лондон подумает над тем, "что еще можно сделать для поддержки Украины в эти очень темные и тяжелые времена".

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал срочно созвать заседание Европейского совета и наложить на Россию санкции за признание самопровозглашенных республик.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде осудила признание ДНР и ЛНР: "Решительно осуждаю признание Россией неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Грубое нарушение международного права и Минских соглашений", — заявила она.

Президент Сербии Никола Вучич заявил в эфире телеканала RTV Pink, что решение Путина полностью меняет мировой порядок и отразится на Сербии давлением со стороны Запада принять санкции против России, сообщает ТАСС. По словам Вучича, теперь давление на Сербию (у которой до сих пор не решен вопрос с Косово) со стороны Запада усилится - Белград находится в очень сложном положении. «В этом тяжесть нашей позиции: Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда поддерживала целостность Украины, а с третьей стороны есть 85% граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России».