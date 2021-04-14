"Это враг и предатель": Кадыров призвал колонию не выдавать Коран Навальному

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам владимирской колонии, где содержится оппозиционер Алексей Навальный, и призвал не выдавать ему Коран. Как сообщает портал телеканала "Дождь", обращение Кадырова опубликовано в его Телеграм-канале.

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"Это враг и предатель, который продал свою Родину и готов осуществить любую провокацию, лишь бы обратить внимание на свою жалкую персону", — считает Кадыров (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены). По его словам, исламофобские взгляды Навального, а также образ жизни не имеют ничего общего с исламом. Нельзя позволять ему трогать Коран "грязными руками", добавил глава Чечни.

Кадыров считает, что Навальный будет использовать Коран в политических целях — для провокаций, "как это давно научились делать в Европе". Глава Чечни назвал Навального "провокатором" и "исламофобом".

"Таких продажных подстрекателей, не имеющих моральных ценностей и уважения к культуре и религии, носящих маску искренности и целомудрия, мы уже видели в республике и знаем их методы саботажа", — отметил Кадыров.

Навальному лучше подумать над своим поведением, стоя в углу камеры, заключил Кадыров: "Времени достаточно".

13 апреля Навальный сообщил, что подал в суд на владимирскую колонию из-за того, что ему не дают Коран, который он собирался изучать. "Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении", — говорил он. По его словам, он решил прочитать Коран, чтобы лучше понимать ислам и мусульман, а также потому, что этого требует его "развитие как христианина".