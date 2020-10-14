Этот полет "Союза" на МКС - особенный. Объясняем, почему

Нынешняя экспедиция космического корабля "Союз МС-17" отличается от рутинного полета к Международной космической станции сразу по нескольким причинам.

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Во-первых, этот полет на "Союзе" может стать последним для астронавта НАСА - американское космическое агентство не стало заказывать место в следующем российском корабле.

Во-вторых, "Союз МС-17" поставил рекорд скорости, добравшись до МКС за рекордное время - за три часа три минуты, сделав всего два витка вокруг Земли. Это тоже рекорд.

Наконец, одна из целей этой экспедиции - устранить утечку кислорода на МКС. Воздух утекает из станции уже год, но в последнее время скорость возросла. Экипаж "Союза" везет на станцию оборудование для поиска утечки.

Последний билет на МКС?



После успешного старта космического корабля "Драгон" и его стыковки с МКС стало понятно, что монополия "Роскосмоса" на пилотируемые полеты к МКС подошла к концу.

Российские корабли обслуживали пилотируемые полеты на станцию с 2006 года - тогда американцы начали сворачивать программу полетов многоразовых кораблей "Шаттл". Последний челнок полетел на МКС 8 июля 2011 года.

С 2006 года НАСА закупило у Роскосмоса 72 места в "Союзах", заплатив за это примерно 3,9 миллиарда долларов. Стоимость "билета" на МКС на "Союз" с тех пор возросла с 20 до 90 миллионов долларов.

Ранее НАСА планировала отправить на МКС астронавтов не только в октябре, но и в апреле 2021 года, чтобы гарантировать присутствие американца на станции даже в случае задержек с кораблем "Драгон".

Однако впоследствии стало известно, что нынешний полет станет последним платным "билетом" для НАСА. Агентства сейчас обсуждают возможность иногда "обмениваться" космонавтами и астронавтами на своих кораблях.

Это необходимо для того, чтобы в чрезвычайной ситуации российский космонавт или американский астронавт могли летать на всех типах кораблей.

"Если вдруг у нас произойдет авария с нашей ракетой-носителем, то потребуется много времени на устранение причин. И если мы такой вариант не будем использовать, то, соответственно, российский сегмент станции останется без присмотра хотя бы одного из космонавтов", - рассказал главный редактор журнала "Новости космонавтики" Игорь Маринин.

Для американцев это тоже важно, добавил он, поскольку разработка и начало полетов на корабле Boeing "Старлайнер" могут задержаться, и если с "Драгоном" также возникнет проблема, то единственным средством для доставки экипажей на МКС опять станут "Союзы".

Между тем, как рассказал Би-би-си глава Института космической политики Иван Моисеев, для России потеря "платы за проезд" на МКС станет финансовой проблемой.

"В лучшие времена за семь полетов в год [Роскосмос получал] больше, чем Российская Федерация платит за всю пилотируемую программу. В этот период, когда мы доставляли экипажи на МКС, фактически всю пилотируемую программу, а это не только полеты, но и содержание станции - самая большая статья, и многое другое, все это оплачивалось за счет места на "Союзе", - рассказал эксперт.

Теперь эти деньги будут компенсированы расходами из российского бюджета.

Скоростной полет



Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 8:45 по московскому времени. Через несколько минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полёт к МКС.

"Союз МС-17" сделал два витка вокруг Земли и состыковался с МКС в 11:48.

По словам Игоря Маринина, это было необходимо для снижения нагрузки на космонавтов - на вторые сутки наступает самый трудный период адаптации к невесомости. А как раз к концу вторых суток раньше наступало время стыковки.

"Если происходила какая-нибудь проблема с автоматической системой стыковки, то космонавт в таком состоянии, мягко говоря, не очень комфортном, должен был выполнять операции по стыковке, а это очень серьезная вещь, - рассказал Маринин. - Поэтому всегда была идея сделать время перелета как можно короче".

Постепенно время полета сокращали до тех пор, пока оно не достигло двух витков.

Однако, по мнению Ивана Моисеева, такая скорость стала возможной из-за того, что корабль нес меньше полезной нагрузки: "Можно подзаправить его топливом и лететь по невыгодной траектории. Как если бы какой-то гражданин в магазин за хлебом бегом бегал и гордился бы своими рекордами. Да, быстро, но нужно ли?"

При этом, по его словам, для космонавтов в результате такой полет более сложный, поскольку они не успевают отдохнуть после старта, как им нужно готовиться к стыковке - две стрессовых ситуации подряд.

Найти утечку



Одна из главных задач нынешней экспедиции заключается в том, чтобы помочь обнаружить место, через которое со станции утекает воздух. Для этого на "Союзе" на МКС привезли специальное оборудование.

Эта утечка была впервые обнаружена в сентябре 2019 года. Спустя год она стала расти - скорость возросла с 270 граммов до почти полутора килограммов воздуха в сутки.

Экипаж безуспешно пытался обнаружить место утечки, но пока что они смогли лишь предположительно установить отсек, из которого в космос утекает воздух - промежуточная камера российского модуля "Звезда".

Как рассказал Игорь Маринин, утечка настолько мала, что ее невозможно определить подручными средствами - она не создает достаточного тока воздуха. Штатные средства, которые находятся на станции, тоже оказались бесполезны.

"Причина в том, что на станции довольно шумно. Я бы сравнил это с поездкой на электричке - электропоезде, когда все гремит и трещит со всех сторон. Не слышно этого тихого-тихого свиста утечки. Поэтому сейчас повезли на станцию более чувствительные приборы", - рассказал он.

По словам Ивана Моисеева, такая утечка сама по себе не представляет непосредственной угрозы жизни обитателям МКС, воздуха им хватит. Но она опасна своей непредсказуемостью: "никто не знает, как она поведет себя на следующий день и на следующий час, и пока она не найдена, будет сохраняться вот эта неопределенность".