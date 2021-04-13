Euronews прокомментировал прекращение вещания в Белоруссии
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Телеканал Euronews заявил, что глубоко сожалеет о решении властей Белоруссии прекратить его вещание в стране.

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Компания отметила, что об этом решении и о его причинах ее не уведомили заранее.

"Euronews дорожит свободой слова и сделает все возможное для того, чтобы его аудитория в Беларуси очень скоро снова получила доступ к телевизионной версии канала с его отличительными чертами объективной и качественной журналистики", - говорится в заявлении канала. Своим зрителям канал предложил следить за новостями на его цифровых платформах.

12 апреля Министерство информации Белоруссии объявило, что исключило Euronews из списка иностранных СМИ, которым можно вещать на территории страны. Ведомство объяснило, что у телеканала истек срок ранее выданного разрешения.

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Интерфакс

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Интерфакс

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