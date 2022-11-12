Eurostat фиксирует уменьшение количества украинских беженцев в нескольких странах
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Количество граждан Украины, ищущих убежища в странах Европейского союза, в сентябре уменьшилось в ряде стран, особенно в Польше, Германии и Франции, свидетельствуют данные Европейского статистического бюро Eurostat.

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В сентябре Польша приняла на 13 735 украинских беженцев меньше, чем в августе. Количество граждан Украины, которым была предоставлена временная защита во Франции и Германии, в сентябре по сравнению с августом уменьшилось на 10 160 и 2 830 соответственно.

Однако в сентябре был зафиксирован рост числа украинских беженцев в таких странах, как Ирландия, Дания и Кипр.

"Eurostat" отмечает, что соотношение количества граждан Украины, получивших временную защиту, к населению страны было самым высоким в Эстонии (1,8 на 1000 жителей), Польше (1,4 на 1000 жителей), Литве, Латвии и Ирландии ( 1,0 на 1000 жителей).

С 24 февраля больше всего украинцев получили временную защиту в Польше — 1,4 млн, в Германии — 813 725, в Испании — 145 825, в Болгарии — 134 790.

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