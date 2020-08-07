Эвакуация туристов в Италии: в северной долине может обрушиться ледник

Итальянские власти проводят эвакуацию людей из туристической долины Валь Ферре, расположенной на севере страны. Причиной эвакуации послужила угроза схода ледника Планпансье со склона Монблана, сообщает Euronews.

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Ледник стремительно тает из-за стоящей в регионе жары. Теперь, по наблюдениям специалистов, на долину могут обрушиться около 500 тысяч кубометров льда. Властям пришлось проводить срочную эвакуацию людей в безопасные регионы. Большинство эвакуированных — туристы.

"Объявление этим утром о том, что надо покинуть курорт, было для нас неожиданным, — говорят отдыхавшие. — К счастью, ничего серьезного. И я прежде всего говорю о тех, кто работает в отелях. Но это еще одна проблема, после коронавируса. И это плохо".

"Увы, погода стоит прекрасная, но приходится возвращаться домой в Милан. Это не самое лучшее", — сетуют они.

В сентябре 2019 года в Курмайоре возникла схожая ситуация. Тогда местные власти эвакуировали жителей и перекрыли дороги из-за угрозы схода 250 тысяч кубометров льда.