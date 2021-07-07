"Эвер Гивен" покидает Суэцкий канал. Владельцы судна договорились о компенсации

Контейнеровоз "Эвер Гивен", в марте заблокировавший движение по Суэцкому каналу, снялся с якоря и начал движение на север. Владельцы и страховщики судна пришли к соглашению о компенсации с администрацией Суэцкого канала за срыв судоходства и буксировку контейнеровоза. Виновник весенней "пробки века" в настоящий момент проходит северную часть канала в направлении Порт-Саида.

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Судно, около ста дней простоявшее на якоре в соединяющем две части канала озере Большое Горькое, начало движение около десяти часов утра по Лондону или примерно в полдень по московскому времени.

Одновременно египетское телевидение сообщило о подписании мирового соглашения между администрацией Суэцкого канала и владельцем судна — японской компанией Shoei Kisen Kaisha.

Глава судостроительной корпорации Imabari, владеющей Shoei Kisen, в телеобращении заявил, что компания продолжит регулярно пользоваться каналом.

Контейнеровоз Ever Given — один из крупнейших в мире — в марте на шесть дней заблокировал движение по одному из важнейших торговых путей планеты. Администрация канала оценивала убытки в 14-15 млн долларов в день, а ежедневный ущерб для мировой торговли некоторые аналитики оценивали в 9,6 млрд долларов, или 6,7 млн долларов в минуту.

Администрация Суэцкого канала потребовала с владельца судна, японской компании Shoei Kisen, более 900 млн за шесть дней блокады, но позже снизила требования до 550 млн. Пока шли переговоры о компенсации, судно стояло на штрафстоянке в соответствии с распоряжением суда.

Конечная сумма компенсации не разглашается. Глава администрации Осама Раби в беседе с журналистами сказал только, что египетская сторона получит в собственность буксир мощностью 75 тонн.

"Мы полностью защитили свои права и сохранили хорошие отношения с клиентами", — сказал он в интервью в воскресенье.

СМИ сообщали, что перед отплытием корабля должна была состояться церемония, однако, судя по репортажам с места события, контейнеровоз просто начал движение на север. Сейчас по данным сайта vesselfinder.com, корабль проходит северную часть канала в направлении Порт-Саида.

Мартовская пробка

Суэцкий канал — один из самых востребованных торговых путей в мире. Через него проходит примерно 12% всего мирового товарооборота.

Альтернативный путь для судов, в обход Мыса Доброй Надежды на юге Африки занимает примерно на две недели дольше.

"Эвер Гивен" — одно из крупнейших в мире грузовых суден. Его длина достигает 400 метров, ширина — 59 метров. На борту у него было более 18 тысяч контейнеров с товарами.

Сдвинуть контейнеровоз с места в течение нескольких дней пыталась целая флотилия буксиров. Одновременно его нос и корму пытались откопать с помощью земснарядов.

Спасательные команды извлекли 27 тысяч кубометров песка, в котором застрял "Эвер Гивен". В дополнение к обычным земснарядам в Суэцкий канал прибыла специальная "драга-пылесос", способная перемещать до 2 тысяч кубометров породы в час.

После того, как в конце марта судно все же сдвинули с места, движение по каналу не могли возобновить еще несколько дней — у северного и южного входа в канал скопилось более 400 судов.

Причину произошедшего определяет расследование. Изначально считалось, что корабль сел на мель из-за порыва ветра, однако потом в качестве одной из версий начали рассматривать ошибку экипажа. Окончательных результатов расследования опубликовано пока не было.