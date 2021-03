"Эвер Гивен" снят с мели в Суэцком канале, навигация может возобновиться в ближайшие часы

Контейнеровоз "Эвер Гивен", почти неделю перекрывавший движение в Суэцком канале, снят с мели. Навигация в проливе восстановится в ближайшие часы, обещают в администрации Суэцкого каналом. По обе стороны бутылочного горлышка, где застряло судно, скопились сотни танкеров и торговых судов.

Накануне к спасательной операции были подключены дополнительные силы, и в последнем этапе разблокировки канала участвовали в общей сложности 10 буксиров.

В понедельник утром "Эвер Гивен" выровняли относительно берега и ждали прилива. Однако из-за сильного ветра контейнеровоз снова перегородил канал.

Источник агентства Рейтер сообщал, что контейнеровоз уже с утра перезапустил свои двигатели, что говорит об уверенности египтян в успешном исходе операции.

По информации источника в администрации канала, в настоящий момент 400-метровый контейнеровоз занял положение в фарватере и его буксируют к Горьким озерам.

"Египтяне своими руками восстановили нормальный ход вещей, и теперь весь мир может быть уверен, что получит свои товары, проходящие через этот важнейший торговый путь", — написал президент страны Абдул-Фаттах Сиси на своей официальной странице в соцсетях.

Гигантский контейнеровоз, направлявшийся из Малайзии в Нидерланды, уже почти неделю блокирует движение по одной из важнейших транспортных артерий мира.

Каждый час простоя кораблей обошелся международным судоходным компаниям в астрономические суммы. Согласно данным Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживает товаров на сумму почти 9,6 млрд долларов в день, или 400 млн долларов в час.

🚨The Ever Given is floating🚨pic.twitter.com/GNzlzaom8q