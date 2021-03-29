"Эвер Гивен" снят с мели в Суэцком канале, навигация может возобновиться в ближайшие часы

Контейнеровоз "Эвер Гивен", почти неделю перекрывавший движение в Суэцком канале, снят с мели. Навигация в проливе восстановится в ближайшие часы, обещают в администрации Суэцкого каналом. По обе стороны бутылочного горлышка, где застряло судно, скопились сотни танкеров и торговых судов.
Накануне к спасательной операции были подключены дополнительные силы, и в последнем этапе разблокировки канала участвовали в общей сложности 10 буксиров.
В понедельник утром "Эвер Гивен" выровняли относительно берега и ждали прилива. Однако из-за сильного ветра контейнеровоз снова перегородил канал.
Источник агентства Рейтер сообщал, что контейнеровоз уже с утра перезапустил свои двигатели, что говорит об уверенности египтян в успешном исходе операции.
По информации источника в администрации канала, в настоящий момент 400-метровый контейнеровоз занял положение в фарватере и его буксируют к Горьким озерам.
"Египтяне своими руками восстановили нормальный ход вещей, и теперь весь мир может быть уверен, что получит свои товары, проходящие через этот важнейший торговый путь", — написал президент страны Абдул-Фаттах Сиси на своей официальной странице в соцсетях.
Гигантский контейнеровоз, направлявшийся из Малайзии в Нидерланды, уже почти неделю блокирует движение по одной из важнейших транспортных артерий мира.
Каждый час простоя кораблей обошелся международным судоходным компаниям в астрономические суммы. Согласно данным Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживает товаров на сумму почти 9,6 млрд долларов в день, или 400 млн долларов в час.
🚨The Ever Given is floating🚨pic.twitter.com/GNzlzaom8q— Evan Hill (@evanchill) March 29, 2021
Пока нет ясности, когда точно удастся возобновить движение судов по каналу, через который проходит около 12% мировой торговли. У контейнеровоза поврежден корпус.
Судоходство по каналу возобновится, как только контейнеровоз направится в сторону более широкого участка канала, следует из заявления управления Суэцкого канала.
Ветры и лишний песок: как шли работы по освобождению судна
В субботу спасатели попытались использовать прилив для освобождения судна. Одновременно из-под носа судна, воткнувшегося в берег, земснаряды удаляли тысячи тонн песка и глины.
Агентство Блумберг пишет, что спасательные команды извлекли 27 тысяч кубометров песка, в котором застрял контейнеровоз.
Приливы и сильные ветры усложняли работу.
В "Твиттере" даже появилось видео, на котором спасатели празднуют момент, когда судно удалось сдвинуть всего на два дюйма.
#EverGiven has moved 2 inches— ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) March 27, 2021
all tugBoats happy
Hoooorray #suezcanel pic.twitter.com/srHDtuXB8m
Голландские спасатели, имеющие большой опыт подобного рода работ, говорили, что опасаются разлома судна.
Агентство Рейтер, ссылаясь на источники в компании, сообщало, что под дном судна обнаружен массив камня, что может серьезно усложнить работы.
Суэцкий канал — один из самых загруженных участков морских торговых путей, "Эвер Гивен" перегораживает его со вторника, 23 марта.
По последним подсчетам, в создавшейся пробке оказались 450 судов, они ожидали в море или направлялись к каналу. Некоторые суда выбрали более длинный маршрут вокруг южной оконечности Африки. Ежедневные потери от блокировки канала оценивались более чем в 9 млрд долларов.
По словам капитана контейнеровоза "Эвер Гивен", его сдуло с курса мощным порывом ветра.
Это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Его размеры — 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей).
В последний раз подобный инцидент в Суэцком канале произошел в 2017 году, когда из-за технических неисправностей на мель сел японский контейнеровоз. Тогда египтянам удалось возобновить судоходство в проливе всего за несколько часов.