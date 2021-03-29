"Эвер Гивен" снят с мели в Суэцком канале, навигация может возобновиться в ближайшие часы
Foto: AP/Scanpix/LETA

Контейнеровоз "Эвер Гивен", почти неделю перекрывавший движение в Суэцком канале, снят с мели. Навигация в проливе восстановится в ближайшие часы, обещают в администрации Суэцкого каналом. По обе стороны бутылочного горлышка, где застряло судно, скопились сотни танкеров и торговых судов.

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Накануне к спасательной операции были подключены дополнительные силы, и в последнем этапе разблокировки канала участвовали в общей сложности 10 буксиров.

В понедельник утром "Эвер Гивен" выровняли относительно берега и ждали прилива. Однако из-за сильного ветра контейнеровоз снова перегородил канал.

Источник агентства Рейтер сообщал, что контейнеровоз уже с утра перезапустил свои двигатели, что говорит об уверенности египтян в успешном исходе операции.

По информации источника в администрации канала, в настоящий момент 400-метровый контейнеровоз занял положение в фарватере и его буксируют к Горьким озерам.

"Египтяне своими руками восстановили нормальный ход вещей, и теперь весь мир может быть уверен, что получит свои товары, проходящие через этот важнейший торговый путь", — написал президент страны Абдул-Фаттах Сиси на своей официальной странице в соцсетях.

Гигантский контейнеровоз, направлявшийся из Малайзии в Нидерланды, уже почти неделю блокирует движение по одной из важнейших транспортных артерий мира.

Каждый час простоя кораблей обошелся международным судоходным компаниям в астрономические суммы. Согласно данным Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживает товаров на сумму почти 9,6 млрд долларов в день, или 400 млн долларов в час.

Пока нет ясности, когда точно удастся возобновить движение судов по каналу, через который проходит около 12% мировой торговли. У контейнеровоза поврежден корпус.

Судоходство по каналу возобновится, как только контейнеровоз направится в сторону более широкого участка канала, следует из заявления управления Суэцкого канала.

Ветры и лишний песок: как шли работы по освобождению судна

В субботу спасатели попытались использовать прилив для освобождения судна. Одновременно из-под носа судна, воткнувшегося в берег, земснаряды удаляли тысячи тонн песка и глины.

Агентство Блумберг пишет, что спасательные команды извлекли 27 тысяч кубометров песка, в котором застрял контейнеровоз.

Приливы и сильные ветры усложняли работу.

В "Твиттере" даже появилось видео, на котором спасатели празднуют момент, когда судно удалось сдвинуть всего на два дюйма.

Голландские спасатели, имеющие большой опыт подобного рода работ, говорили, что опасаются разлома судна.

Агентство Рейтер, ссылаясь на источники в компании, сообщало, что под дном судна обнаружен массив камня, что может серьезно усложнить работы.

Суэцкий канал — один из самых загруженных участков морских торговых путей, "Эвер Гивен" перегораживает его со вторника, 23 марта.

По последним подсчетам, в создавшейся пробке оказались 450 судов, они ожидали в море или направлялись к каналу. Некоторые суда выбрали более длинный маршрут вокруг южной оконечности Африки. Ежедневные потери от блокировки канала оценивались более чем в 9 млрд долларов.

По словам капитана контейнеровоза "Эвер Гивен", его сдуло с курса мощным порывом ветра.

Это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Его размеры — 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей).

В последний раз подобный инцидент в Суэцком канале произошел в 2017 году, когда из-за технических неисправностей на мель сел японский контейнеровоз. Тогда египтянам удалось возобновить судоходство в проливе всего за несколько часов.

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