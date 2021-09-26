"Евробарометр": европейцы верят в науку и технологии, но обеспокоены неравенством в этих сфера

9 из 10 европейцев (86%) считают, что наука и технологии позитивно влияют на жизнь. В ближайшие 20 лет на наш образ жизни благоприятно повлияют технологии, которые активно развиваются: солнечная энергия (92%), вакцины и борьба с инфекционными заболеваниями (86%), а также искусственный интеллект (61%), считают участники опроса "Осведомленность и взгляды жителей Европы на науку и технологии".

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Заметен большой интерес интерес европейцев к науке и технологиям (82 %), больше половины (54 %) жителей Европы хотели бы узнавать о науке в таких общественных местах, как городские думы, музеи и библиотеки.

На вопрос о том, в каких сферах исследования и инновации будут иметь наибольшее значение, европейцы отвечают, что это здравоохранение и изменение климата.

Впрочем, многие респонденты считают, что достижения науки и технологий главным образом помогают улучшить жизнь тем людям, у которых и так дела обстоят хорошо (57 %). Также упоминается, что наука недостаточно чутко отражает различия в потребностях женщин и мужчин (23 %). Больше половины участников опроса считает, что исследователи в Китае (58 %), США (57 %) и Японии (54 %) опережают европейских исследователей в сфере научных открытий.

"Позитивное отношение к науке и технологиям обнадеживает, так как эти сферы очень важны в борьбе с коронавирусом, изменением климата и потерей биоразнообразия. При этом нам нужно реагировать на беспокойство населения о том, что блага науки и технологий распределяются неравномерно, уделять больше внимания гендерному аспекту в исследованиях, а также думать о том, как привлекать к исследованиям общество и заинтересованных персон", — считает Мария Габриела, Европейский комиссар по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи.

В исследовании приняли участие 7103 респондента из 38 стран. Опрос проводили с 13 апреля по 10 мая.