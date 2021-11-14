Евродепутат: пока президенту России это нужно, в Беларуси будет править Лукашенко

Президент России Владимир Путин, обещая поддержку Беларуси, выражает предупреждающую риторику, чтобы Европейский Союз (ЕС) и США не зашли так далеко, как в случае с Украиной. Такое мнение в интервью агентству LETA выразила депутат Европейского парламента (ЕП) Сандра Калниете.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Калниете, Беларусь является последним большим союзником России и сейчас авторитарный лидер белорусского государства Александр Лукашенко очень зависит от Путина. Пока Лукашенко будет нужен президенту России, он продолжит править Беларусью.

Как подчеркнула политик, комментируя подписанные Россией и Беларусью соглашения, их содержание пока не является общедоступным, известно только то, что лидеры обеих стран договорились о 28 программах. Однако ясно, что государственная независимость Беларуси значительно уменьшилась, страна будто стала "автономным округом России".

"Если мы говорим о создании единого союза между Россией и Беларусью, конечно, это создает повышенные риски безопасности. Если в 28 согласованных программах идет речь о военном верховенстве, системах безопасности, то их централизация значительно увеличивает риски", — заявила Калниете.

По мнению евродепутата, Беларусь с помощью гибридной атаки пытается отомстить ЕС за поддержку белорусской оппозиции. Также это может быть попыткой шантажа, чтобы добиться переговоров с режимом.

"Это не только эмоции, это решения с очень конкретными последствиями. В настоящее время ЕС сталкивается с рядом кризисов, например, кризисом Covid-19 и кризисом в сфере энергетики. Это значит, что часть внимания и ресурсов ЕС необходимо направить на решение вопроса с нелегальной миграцией с востока, который обостряется с каждым днем", — отметила Калниете.

Европарламентарий также указала, что происходящее на границе с Беларусью разделяет Европу — с одной стороны, есть люди, которые считают, что необходимо предоставлять убежище всем, а с другой стороны, службам безопасности известно, что это один из способов проникновения террористов в Европу.

"Это решение ЕС открыть свои границы, оно не будет определяться диктатором. Задача ЕС — защитить границы Шенгенской зоны и ЕС", — подчеркнула Калниете.