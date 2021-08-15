Евродепутат: Талибан лишит прав и возможностей девочек и женщин в Афганистане

Берущий сейчас власть в Афганистане Талибан скорее всего лишит девочек наравне с мальчиками получать образование, а также отберет у женщин по сути все их права, считает евродепутат от Эстонии Урмас Паэт.

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"На глазах у всего мира в Афганистане не по дням, а по часам развивается полномасштабная трагедия. В течение недели боевики Талибана взяли под контроль практически всю страну. Падение столицы — Кабула — означает переход всего государства в руки Талибана со всеми вытекающими из этого последствиями", — написал Паэт в социальных сетях в воскресенье.

"Афганистан, контролируемый Талибаном, мир уже наблюдал некоторое время назад. Это радикальный, насильственный, попирающий права человека режим, при котором у женщин практически не было прав, при котором девочки не могли учиться в школе, а женщины ходить на работу. При котором нарушения карались строго, зачастую смертной казнью. Это наводит на людей в Афганистане страх, многие попытаются сейчас бежать из страны. Чтобы не погибнуть. Даже посольства многих стран срочно эвакуируются из Афганистана. Можно только представить себе, что будет с теми, кто посмеет проявить нелояльность режиму Талибана", — отметил Паэт, подчеркивая, что в стране сейчас разворачивается гуманитарная катастрофа.

"За два последних десятилетия в Афганистане развитие и равновесие удавалось поддерживать только благодаря присутствию иностранных вооруженных сил. Только это сдерживало боевиков и открывало людям возможности, которых они были лишены при Талибане. По своим визитам в Афганистан я особенно запомнил тот энтузиазм, с которым учились школьницы. Теперь этой возможности они вновь будут лишены", — считает Паэт.

Стремительно разворачивающаяся в Афганистане катастрофа приведет к новой волне беженцев от войны, потоки которых хлынут и в Европу — страх и угроза совершенно реальных репрессий заставят бежать афганцев и сколько их будет, не знает сейчас никто. Но страны Европы должны быть к этому готовы, подчеркнул Паэт.

Он добавил, что отдельная тема — какую политику станет проводить Европа в отношении Афганистана, контролируемого Талибаном. Целью этой политики должно быть требование, чтобы общество в Афганистане не страдало от террора, чтобы у всех, в том числе и у женщин, было право на образование, работу и активную общественную жизнь.

"Когда США и союзники еще только решили срочно вывести свои силы из Афганистана, уже тогда стало ясно, какими будут последующие события и что новая волна насилия не заставит себя ждать. Но решение все же было принято и осуществлено. Теперь придется иметь дело с последствиями и заниматься подсчетом убытков, — подверг Паэт критике сложившуюся ситуацию. — Но самую высокую цену заплатят те афганцы, которые надеялись на развитие жизни по современным стандартам, на общество, в котором у людей есть возможности и права".

"События в Афганистане являются трагическим примером того, какую цену могут иметь внешнеполитические решения и выбор политики — и к каким последствиям они могут привести. Для афганцев это очень тяжелая ситуация. И для нас в Европе тоже", — отметил Паэт.