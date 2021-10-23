Евродепутаты: необходимо защитить художников и работников творческой индустрии
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Создание "Европейского статуса художника" обеспечит единые стандарты для условий творческой работы во всех странах Евросоюза (ЕС). С таким предложением обратился Европейский Парламент к Комиссии, сообщает представительство Европарламента в Латвии.

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В среду в Европарламенте приняли соответствующую резолюцию: 543 депутата проголосовали за, 50 — против, еще 107 человек воздержались.

Европарламент призвал страны ЕС предоставить возможность самозанятым лицам, большинство из которых — художники и работники культуры, заключать коллективные договоры.

Депутаты также указали на различия в статусе и механизмах поддержки художников в странах Европейского Союза. В парламенте призвали стран-участниц признать творческие квалификации и дипломы деятелей культуры из других стран ЕС.

Защита от стриминговых платформ

Также в Европарламенте обратили внимание на зависимость художников от стриминговых платформ, которая увеличилась из-за пандемии.

Платформы вводят "оговорки о выкупе" и лишают художников возможности получать гонорары за каждое исполнение работы, в результате создатели не могут достичь необходимого уровня доходов. ЕП призывает Комиссию обеспечить справедливое и равноправное перераспределение доходов.

Защита свободы художников

Важно защищать свободу творчества, чтобы жители ЕС могли наслаждаться произведениями искусства и участвовать в художественном процессе, считают евродепутаты.

Парламент предлагает установить общие стандарты свободы художественного выражения совместно с юристами, художниками и другими заинтересованными группами.Также говорится о возможности применять санкции к государствам ЕС, которые не выполняют свои обязательства перед деятелями культуры.

Пандемия Covid-19 серьезно затронула культурную индустрию — в 2020 году ее оборот упал более, чем на 30% (примерно 199 млрд евро). В музыкальной и шоу индустрии оборот упал на 75% и 90% соответственно.

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