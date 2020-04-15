Евроджекпот в 660 000 евро выиграла жительница Эстонии, потерявшая работу из-за коронакризиса

Евроджекпот в 659 116,20 евро выиграла женщина из Пярнумаа, для которой эта сумма стала настоящим подарком судьбы — недавно она потеряла работу из-за корноакризиса, ее муж тоже безработный, сообщает Eesti Loto.

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По словам победительницы, это их общая победа с мужем: она купила билет в интернете, но выигрышные номера назвал муж. Они играли с теме же номерами четыре недели подряд перед тем, как получили крупный выигрыш.

Женщина говорит, что у нее есть свои номера, с которыми она уже 15 лет играет в Vikinglotto, но раньше получала только небольшие выигрыши. Последние пару лет она играла в лотерею каждую неделю, веря в то, что однажды это принесет ей победу.

Так как женщина недавно потеряла из-за кризиса работу, а муж также был безработный, то деньги им сейчас очень помогут — без них перспективы на будущее были бы мрачными. Выигрыш не только обрадовал, но и избавил пару от стресса.

Конкретных планов насчет выигрыша у семейной пары пока нет. Возможно, что они обновят свое жилище, а победительница обязательно хочет поехать в общее путешествие с семьями своих взрослых детей, когда это станет возможным. У семьи есть уже внуки, поэтому деньги есть куда вложить, считает женщина.