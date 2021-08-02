Еврокомиссар: физический барьер на границе с Беларусью обязателен

Физический барьер на границе с Беларусью необходим, говорит посетившая границу член Европейской комиссии (ЕК) Ильва Йоханссон.
"На мой взгляд, определенный физический барьер необходим, это мне было показано вполне конкретно. На мой взгляд, это хорошая мысль — построить физический барьер", — сказала Йоханссон на пресс-конференции в Мядининкай в понедельник.
"Можно ли бы было это финансировать из фондов Евросоюза, ответить труднее, мы никогда не финансировали строительство никаких заграждений, но мы финансируем много другого оборудования с той целью, чтобы интегрированное управление границей было достаточно защищенным, и мы продолжим это обсуждать", — отметила еврокомиссар.
В понедельник член ЕК Йоханссон вместе с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте побывала на границе с Беларусью.