Еврокомиссар: физический барьер на границе с Беларусью обязателен
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Физический барьер на границе с Беларусью необходим, говорит посетившая границу член Европейской комиссии (ЕК) Ильва Йоханссон.

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"На мой взгляд, определенный физический барьер необходим, это мне было показано вполне конкретно. На мой взгляд, это хорошая мысль — построить физический барьер", — сказала Йоханссон на пресс-конференции в Мядининкай в понедельник.

"Можно ли бы было это финансировать из фондов Евросоюза, ответить труднее, мы никогда не финансировали строительство никаких заграждений, но мы финансируем много другого оборудования с той целью, чтобы интегрированное управление границей было достаточно защищенным, и мы продолжим это обсуждать", — отметила еврокомиссар.

В понедельник член ЕК Йоханссон вместе с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте побывала на границе с Беларусью.

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LETA

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