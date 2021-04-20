Еврокомиссар обозначил сроки поступления вакцины "Спутник V" в ЕС

Тьерри Бретон, ранее заявлявший, что ЕС не нуждается в поставках российской вакцины, теперь сообщил, что партии "Спутника V", если он будет одобрен регулятором, не появятся в Евросоюзе до конца текущего года, пишет портал РБК.

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Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" в случае одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) может быть доступна в Евросоюзе не раньше конца 2021 года. Об этом в интервью Le Figaro заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон.

"Я не думаю, что до конца 2021 года Европе будет доступно необходимое количество доз "Спутника V", — сказал он, отметив, что как в случае с любой вакциной, первым шагом должна стать апробация со стороны ЕМА, которое является независимой организацией. Регулятор ЕС должен изучить российское досье в ближайшие недели, уточнил комиссар.

По его словам, в российском досье до сих пор не хватает данных, поэтому процесс его оценки может занять больше времени. "После этого необходимо будет найти производственные мощности. Россия ищет индустриальных партнеров в Европе, однако они сейчас задействованы в производстве уже одобренных вакцин", — пояснил Бретон.

Полторы недели назад еврокомиссар говорил, что в случае если EMA одобрит использование Спутника V" на территории ЕС, применение вакцины все равно будет нецелесообразно, поскольку препарат поступит "слишком поздно". "Для нашей цели — привить по возможности всех европейцев летом — "Спутник V" придет попросту слишком поздно", — сказал он.

В начале марта EMA начало экспертизу регистрационного досье "Спутника V", что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС. Месяц назад Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V". "У нас совершенно нет необходимости в "Спутнике V", — сообщил он, добавив, что у России возникают проблемы с производством препарата, а граждане страны "с трудом получают доступ" к нему.