Еврокомиссар по энергетике: к ближайшей зиме страны ЕС готовы, труднее будет следующая

С точки зрения энергетической безопасности страны Европейского Союза достаточно хорошо подготовились к предстоящей зиме, труднее будет зима 2023/2024 года, заявила комиссар ЕС по энергетике, эстонский политик Кадри Симсон, сообщает агентство LETA.

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По словам Симсон, Европейская комиссия и страны ЕС по отдельности сделали довольно много, чтобы с уверенностью ожидать следующего зимнего сезона. Более сложную ситуацию можно прогнозировать следующей, ведь, по мнению политика, вполне вероятно, что однажды Россия и вовсе "закроет газовый кран", несмотря на то, что стабильных альтернатив Европе у нее нет и приходится просто сжигать полученный ресурс в больших масштабах.

Еврокомиссар признала, что санкции против российского газа со стороны ЕС сейчас не на повестке дня. Она убеждена, что ЕС до сих пор адекватно обходится с российским энергетическим сектором в санкционных пакетах — вводя ограничения как на возможность продажи этих ресурсов, так и на доступ к технологиям добычи.

Политик напомнила, что с начала этого года идет ожесточенная борьба за поставки газа. Однако ресурс удалось обеспечить в достаточном количестве, поэтому цены начали снижаться. В настоящее время заполнено около 95% мощностей газохранилищ, вместо поставок из России ведется поиск более надежных поставщиков по газопроводам из Норвегии, Алжира и Азербайджана, а также поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). В результате доля "Газпрома" в поставках сократилась до 9%.

В то же время страны ЕС работают над экономией, и, как показывают осенние данные, страны смогли выполнить свои обязательства по сокращению потребления газа не менее чем на 15%.

Симсон надеется, что на следующей встрече министров энергетики ЕС в ноябре страны смогут прийти к соглашению о совместных закупках газа, о шагах солидарности, которые необходимо предпринять в случае необходимости, а также о потолке цен. Еврокомиссар признает, что необходимо работать над более четким регулированием, потому что последствия ошибок могут быть плачевными.

В долгосрочной перспективе комиссар видит необходимость тщательной работы по расширению использования возобновляемых источников энергии.

Электрооборудование для Украины ищут на постсоветском пространстве

Говоря о помощи Украине, Симсон отметила, что сейчас особо актуально восстановление частично разрушенных российскими атаками электросетей.

Комиссар подчеркнула, что в данном вопросе речь идет уже даже не о деньгах, а о поставках конкретной техники, которая нужна "здесь и сейчас". Например, изыскиваются возможности поставить Украине электросетевое оборудование, которое использовалось в советском пространстве. Но шансы получить такое оборудование очень невелики. Сейчас его ищут на всем постсоветском пространстве — в том числе, надеясь, что помочь смогут страны Балтии.

Украина может защитить свои крупные электростанции от российских атак, но защитить все распределительные сети в большой стране практически невозможно, отметил политик.