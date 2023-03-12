Еврокомиссар: Путин хочет разрушить Молдову и Евросоюз

Президент РФ Владимир Путин не просто хочет уничтожить Украину, украинцев и украинскую культуру, он также жаждет "разрушить, дестабилизировать, разделить ЕС и, конечно же, Молдову", заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в Брюсселе на совместной пресс-конференции с главой МВД Молдовы Анной Ревенко.

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"Мы не дадим Путину победить, - сказала Йоханссон. - Именно поэтому мы боремся за поддержку Украины и твердо выступаем против Путина, и именно поэтому наше сотрудничество (с Молдовой) в сфере безопасности так важно". Она подчеркнула, что Молдова играет ключевую роль в обеспечении внутренней безопасности Европы.

Москва стремится "изменить демократический курс" Кишинева

Молдова ежедневно ощущает на себе проявления гибридной войны, сказала Анна Ревенко. "Мы видим, как Москва, группы интересов и беглые олигархи объединяют все свои усилия и ресурсы для повышения уровня дестабилизации до такой степени, чтобы изменить демократический курс в Молдове", - сообщила она.

Министр констатировала, что эти угрозы возможно устранить только сообща с Евросоюзом и призвала повысить эффективность борьбы с ними. По ее словам, сейчас задача центра - разработать краткосрочные и среднесрочные стратегии реагирования.

Вскоре после пресс-конференции началось заседание Центра поддержки ЕС по вопросам внутренней безопасности и управления границами в Молдове. На нем министры и другие высокопоставленные чиновники стран Евросоюза обсудили меры борьбы с угрозами из России в отношении Молдовы и ЕС. Встреча в этом формате впервые прошла в Брюсселе и на таком уровне - предыдущие четыре раза центр заседал в Кишиневе.

Центр поддержки ЕС по вопросам внутренней безопасности и управления границами в Молдове был создан в июле 2022 года. Помимо угрозы из РФ, он призван бороться с организованной преступностью, включая незаконный оборот огнестрельного оружия и торговлю людьми. В рамках этого сотрудничества Молдова успешно участвует более чем в десяти крупных расследованиях Европола, а ее границы патрулируют 82 офицера службы внешних границ Евросоюза Frontex, сообщила Йоханссон.

В 2023 году Брюссель намерен усилить сотрудничество с Кишиневом в сфере безопасности с упором на гибридные угрозы и управление кризисами в Молдове.