Еврокомиссар заявил, что Европа не нуждается в российской вакцине "Спутник V"
Foto: Eiropas Komisija

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз не нуждается в российском препарате от коронавируса нового типа "Спутник V". Об этом сообщает телеканал TF1.

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Свое заявление он объяснил тем, что ЕС уже одобрил четыре вакцины, наличие которых достаточно для проведения кампании по вакцинации населения.

"Поскольку мы – континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин – четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V"... и другие препараты", — сказал Бретон.

Он также отметил, что одобренные Европой вакцины должны как массово производиться на территории объединения, так и массово применяться.

По его словам, "у россиян проблемы с производством" препарата "Спутник V". Еврокомиссар добавил, что, если России будет нужна помощь в этом вопросе, Европа готова к обсуждениям во втором полугодии.

При этом он подчеркнул, что для ЕС приоритетными считаются те препараты, производство которых ведется на его территории.

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Gazeta.ru

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Вакцинация Евросоюз
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