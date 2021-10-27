Еврокомиссия: Без финансирования бедных стран климатический кризис не преодолеть

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил в интервью DW во вторник, 26 октября, что предпочел бы видеть лидеров всех стран на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26), которая пройдет в британском Глазго с 31 октября по 12 ноября.

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Среди тех, кто, вместо того чтобы присутствовать лично, вероятно, отправит послов на конференцию, лидеры России и Китая. "Конечно, было бы лучше, если бы все присутствовали, — сказал Тиммерманс. Но что еще важнее, чем присутствие лидеров, так это их приверженность борьбе с климатическим кризисом, их приверженность делу сокращения выбросов".

Тиммерманс, который выступает в качестве главного переговорщика ЕС на СОР26, в среду планирует провести в Лондоне переговоры со специальными посланником Китая по вопросам изменения климата. "Я надеюсь получить более четкое представление о планах Китая", — сказал он перед встречей.

ЕС призывает активнее финансировать борьбу с изменением климата в бедных странах

Планы, опубликованные правительством Великобритании во вторник, свидетельствуют о том, что обязательство развитых стран предоставлять 100 миллиардов долларов в год на финансирование мер, связанных с изменением климата, в более бедных государствах, будет выполнено не раньше 2023 года. Изначально этой цели планировалось достичь к 2020 году. Тиммерманс выступил в защиту усилий Европейского Союза, направленных на помощь развивающимся странам в борьбе с глобальным потеплением. Он указал, что ЕС является одним из их крупнейших доноров.

Вместе с тем, Тиммерманс предупредил: "Я должен быть предельно ясным: если мы не сумеем обеспечить такое финансирование, мы не можем всерьез просить развивающиеся страны делать больше… У них должна быть возможность адаптироваться и уменьшить выбросы, особенно адаптироваться к этим новым условиям, и они не могут позволить себе платить за все это сами. Так что нам действительно нужны эти 100 миллиардов долларов, чтобы убедиться, что мы помогаем развивающимся странам делать то, что необходимо для их населения".