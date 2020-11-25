Еврокомиссия дала "зеленый свет" контракту на поставку вакцины Moderna
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду об одобрении шестого контракта в рамках стратегии ЕС по вакцинам против COVID-19, на этот раз с фармацевтической компанией Moderna Inc.

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"Я очень рада объявить о сегодняшнем соглашении с компанией Moderna о закупке до 160 млн доз ее будущей вакцины. Это наш шестой контракт с производителем вакцины, и мы работаем над еще одним", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕК создает "один из самых полных в мире портфелей вакцин против COVID-19". "Безопасная и эффективная вакцина может помочь нам положить конец пандемии и постепенно вернуться к нормальной жизни", - считает глава ЕК.

В сообщении Еврокомиссии говорится, что контракт предусматривает первоначальную закупку 80 млн доз от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность запросить в дальнейшем еще 80 млн доз, которые будут поставлены после того, как вакцина докажет свою безопасность и эффективность против COVID-19.

В Брюсселе напоминают, что Moderna дополняет портфель вакцин, которые будут производиться в Европе. Он уже включает контракты, подписанные с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, и контракт с CureVac, утвержденный ЕК.

"Этот диверсифицированный портфель вакцин обеспечит хорошую подготовку Европы к вакцинации, как только будет доказана их безопасность и эффективность", - отмечается в сообщении.

Ранее глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что доза вакцины будет стоить от $25 до $37, в зависимости от объема закупки.

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Source

Интерфакс

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Интерфакс

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