Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook

Еврокомиссия (ЕК) начала официальное расследование в отношении американской корпорации Facebook Inc. по делу о возможном нарушении антимонопольного законодательства при работе сервиса по продаже товаров - Facebook Marketplace. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в пятницу, 4 июня, в Брюсселе.

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В Еврокомиссии подозревают, что, когда конкурирующие компании рекламируют свои услуги на Facebook, корпорация может получать коммерчески ценные данные, в том числе о предпочтениях потребителей, и затем использовать их против соперников.

В самой компании отрицают все обвинения. "Мы продолжим в полном объеме сотрудничать со следствием, чтобы показать, что они (подозрения. - Ред.) - безосновательны", - подчеркивают в концерне.

Прибыль Facebook растет за счет рекламы



Сервис Facebook Marketplace доступен с 2016 года. Там продаются в том числе автомобили, велосипеды, мебель, одежда, смартфоны. Использование площадки - бесплатное, финансируется она за счет рекламы. В корпорации говорят, что благодаря сервису увеличивают свою целевую аудиторию и расширяют список услуг для пользователей.

По итогам первого квартала 2021 года прибыль Facebook Inc. увеличилась до 9,5 млрд долларов, что почти вдвое выше показателя того же периода 2020-го. В частности, выручка от рекламы выросла на 46 процентов - до 25,4 млрд долларов. Выросло и число активных пользователей Facebook, в марте оно составило 2,85 млрд человек. Всеми соцсетями и мессенджерами концерна, в который входят Instagram и WhatsApp, за месяц воспользовались 3,45 млрд человек. На рост доходов Facebook сказалось значительное увеличение объема рекламы в соцсети.