Еврокомиссия написала Эстонии о неполном перенятии норм ЕС по презумпции невиновности

Еврокомиссия в четверг направила официальные письма Эстонии, Финляндии и Польше в связи с неполным перенятием директивы ЕС по укреплению презумпции невиновности и права присутствия на судебных прениях.

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Директива является одним из главных элементов общих минимальных стандартов правовой базы ЕС относительно справедливого судебного разбирательства, которыми обеспечивается достаточная защита прав подозреваемых и обвиняемых.

Цель директивы - повысить доверие государств-членов к системам уголовного правосудия друг друга и тем самым способствовать взаимному признанию решений по уголовным делам.

Комиссия считает, что Эстония, Финляндия и Польша переняли директиву частично, и при этом некоторые положения не отражены во внутригосударственном законодательстве. Например, комиссия установила упущения в связи с общественными позициями относительно виновности. У трех государств-членов есть два месяца для ответа на письмо, в противном случае Еврокомиссия может принять решение о вынесении мотивированного мнения.

Европейская комиссия опубликовала в четверг решения о допущенных в феврале нарушениях государств-членов, тем самым применив воздействие на государства-члены, не выполнившие вытекающие из правовых норм ЕС обязательств.

Решения охватывают многие секторы и сферы политики и направлены на обеспечение отвечающего интересам граждан и компаний применения правовых актов ЕС.