Десятый по счету пакет санкций Евросоюза против России предусматривает различные ограничение против страны-агрессора на общую сумму 10 млрд евро. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совестной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом Евросовета Шарлем Мишелем по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в пятницу, 3 февраля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Россия и ее народ, экономика уже платят высокую цену из-за санкций. Десятый пакет санкций уже готовится, мы планируем принять его до 24 февраля. Он примерно стоимостью 10 млрд евро. Это значительный пакет санкций", — заверила фон дер Ляйен.

По ее словам, цель санкционного пакета — сосредоточиться на технологиях, которые могут использоваться военной машиной Кремля.

"Другими словами, мы глубже смотрим на компоненты, найденные, например, в беспилотниках, чтобы убедиться, что РФ не будет иметь доступа к ним. Например, для производства беспилотников или поставок из Ирана", — сказала глава Еврокомиссии.

Она добавила, что также важной темой пакета будет обход санкций. Будут выдвинуты предложения по противодействию этому.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что 10 пакет санкций Евросоюза против России ограничит ее возможности производить ракеты, а также повлияет на ее ядерную отрасль и энергетику.

В свою очерердь глава МИД Дмитрий Кулеба критиковал проект 10 пакета санкций ЕС. По его мнению, этот проект пока недостаточно силен.