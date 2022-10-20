Еврокомиссия: обменявшиеся алкоголем Путин и Берлускони могли тем самым нарушить санкции

Обмен подарками, включавшими в себя водку и вино, между российским президентом Владимиром Путиным и лидером итальянской партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони можно рассматривать как нарушение европейских санкций. Соответствующую оценку официального представителя Еврокомиссии приводят немецкое агентство dpa и итальянское издание Europa Today.

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Набила Массрали во время своей пресс-конференции напомнила, что импорт спиртных напитков из России в страны ЕС фактически запрещен, а в введенном в апреле пятом пакете санкций, наложенных из-за вторжения РФ в Украину, прямо упоминается запрет на импорт водки.

"Очевидно, что ответственность за введение санкций лежит на государствах-членах, и Комиссия работает с ними в реализации этих мер", — цитируют официального представителя Еврокомиссии журналист Europa Today. При этом Массрали признала, что необходимо проверить, распространяются ли ограничительные меры на подарки.

18 октября издание La Presse опубликовало аудиозапись, сделанную во время встречи Берлускони с коллегами по его партии "Вперед, Италия!". Бывший премьер-министр рассказал сторонникам, что восстановил отношения с Путиным, который назвал его одним из "пяти своих настоящих друзей", и даже обменялся с российским лидером подарками: "20 бутылками водки" и "несколькими бутылками ламбруско". Оба политика недавно отпраздновали день рождения: Берлускони в конце сентября исполнилось 86 лет, Путин 7 октября отметил 70-летний юбилей.

Представители партии "Вперед, Италия!" утверждают, что история с обмен алкогольными напитками датируется 2008 годом, а утверждения о недавнем "восстановлении" отношений между Путиным и Берлускони безосновательны. Однако в аудиозаписи итальянский политик прямо говорит о войне в Украине и других событиях последних месяцев.