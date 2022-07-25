Еврокомиссия одобрила вакцину от обезьяньей оспы для использования в ЕС
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В понедельник, 25 июля, Европейская комиссия (ЕК) одобрила вакцину Imvanex против вируса оспы обезьян для использования в Европейском союзе (ЕС), а также в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на DPA.

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Представитель ЕК подтвердил это решение прессе, до этого фармацевтическая компания Bavarian Nordic уже объявила об одобрении вакцины.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже рекомендовало в пятницу расширить применение вакцины Imvanex и использовать ее также при лечении обезьяньей оспы.

До этого решения Imvanex была одобрена на уровне ЕС только для защиты взрослых от оспы.

ЕК недавно объявила о двух контрактах на закупку в общей сложности 163 620 доз вакцины у Bavarian Nordic.

ЕС закупил 110 000 доз в июне, и 25 000 уже были распределены среди шести стран-членов блока.

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