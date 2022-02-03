Еврокомиссия предлагает продлить использование цифрового ковид-сертификата
Foto: DELFI

Европейская комиссия в четверг предложила продлить использование цифрового ковид-сертификата ЕС на один год - до 30 июня 2023 года.

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Covid-19 по-прежнему широко распространен в Европе, и сейчас невозможно предвидеть, какой будет ситуация во второй половине 2022 года, сообщил представитель Еврокомиссии. Продление срока действия постановления позволило бы путешествующим в ЕС людям продолжать использовать цифровой сертификат Covid-19, если члены блока сохранят определенные меры в сфере здоровья населения.

Еврокомиссия предлагает включить в число тестов, на основании которых выдается сертификат, высококачественные лабораторные тесты на антигены. Поскольку спрос на тесты на Covid-19 большой, нужно расширить ассортимент диагностических тестов.

В сертификате должно быть корректно указано число всех полученных лицом в любой стране ЕС доз вакцины, а не только число доз, введенных в выдавшей сертификат стране.

Должна быть возможность выдавать сертификаты участникам клинических испытаний вакцин от Covid-19. Эти сертификаты должны признавать и остальные страны-члены. Это поощрит дальнейшую разработку и исследование вакцин.

Решения об использовании цифрового ковид-сертификата ЕС внутри страны будут в дальнейшем принимать сами страны.

Предложение Еврокомиссии обсудят Европейский парламент и Совет ЕС.

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