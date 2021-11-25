Еврокомиссия предложила изменить правила путешествий в ЕС из третьих стран

В Еврокомиссии предложили новые правила въезда в ЕС. "Зеленый" список стран с низким уровнем распространения коронавируса должен исчезнуть, зато путешествовать смогут те, кто привился вакциной ВОЗ.

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Еврокомиссия предложила новые правила путешествий в Евросоюз и Шенгенскую зону из третьих стран в условиях пандемии коронавируса. Проект соответствующей рекомендации Совета ЕС в Еврокомиссии представили в четверг, 25 ноября.

В ЕС хотят отменить "зеленый" список для путешествий

Одно нововведение касается "зеленого" списка стран с низким уровнем распространения коронавируса, жителей которых рекомендовано пускать в ЕС независимо от статуса их вакцинации.

На первом этапе — с 10 января до конца февраля 2022 года — должны облегчить критерии для внесения страны в "зеленый" перечень. Например, если сейчас предел установлен на уровне 75 новых случаев заражения Covid-19 на 100 000 населения на протяжении 14 дней, то Еврокомиссия предлагает поднять эту границу до 100.

Но уже на втором этапе — с 1 марта следующего года — этот список хотят полностью отменить. В Еврокомиссии поясняют это прогрессом в деле вакцинации в мире, а также желанием перейти к системе, учитывающей статус путешественников, а не страны их отправления в путь.

Напомним, что сейчас в "зеленом" списке около 20 стран. Ни Россия, ни Беларусь в него не попадали, поскольку не выполняли критерии. Украина же была в нем с июля по 9 ноября 2021 года.

В ЕС предлагают пускать привитых вакцинами из списка ВОЗ

Еврокомиссия предлагает также расширить список людей, которых следует пускать в Шенген. Сейчас кроме тех, у кого есть уважительная причина (например, это работники международного транспорта), это и те, кто привился четырьмя зарегистрированными в ЕС вакцинами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

С 10 января брюссельские чиновники предлагают пускать и тех, кто получил сертификат выздоровления от Covid-19 либо же привился вакциной из списка Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как известно, в этом перечне состоят также китайские Sinovac и Sinopharm, а кроме того, индийские Covishield и Bharat Biotech.

Российская вакцина Sputnik V пока не получила рекомендацию ВОЗ. Впрочем, как выздоровевшим, так и привитым вакцинами, не зарегистрированными в ЕС, необходимо будет иметь негативный ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за 72 часа до момента въезда на территорию ЕС.

Напомним, что ранее в тот же день Еврокомиссия предложила ограничить срок действия сертификата вакцинации девятью месяцами.

Нынешние предложения будет рассматривать Совет ЕС. На их основе он может утвердить рекомендации, которые каждое государство Евросоюза и Шенгенской зоны будут внедрять так, как посчитают нужным.