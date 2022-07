Еврокомиссия предложила странам ЕС добровольно уменьшить потребление газа на 15%

Еврокомиссия предложила странам ЕС за 8 месяцев добровольно снизить потребление газа на 15%. Если же Россия прекратит поставки газа в Европу, эта мера может стать юридически обязательной.

В связи с угрозой прекращения поставок российского газа Европейский Союз должен до конца марта 2023 года сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним потреблением за тот же период в 2016-2021 годах. С таким предложением в рамках плана "Экономия газа для безопасной зимы" Еврокомиссия выступила в среду, 20 июля.

Пока странам ЕС предлагается пойти на такой шаг добровольно, однако эта мера может стать юридически обязательной, если Россия действительно прекратит поставки газа в Европу и в ЕС возникнет значительный риск острой нехватки газа. В таком случае Еврокомиссии будет предоставлено право после консультаций со странами-членами объявлять тревогу в масштабах всего ЕС.

