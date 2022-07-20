Еврокомиссия предложила странам ЕС добровольно уменьшить потребление газа на 15%
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Еврокомиссия предложила странам ЕС за 8 месяцев добровольно снизить потребление газа на 15%. Если же Россия прекратит поставки газа в Европу, эта мера может стать юридически обязательной.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В связи с угрозой прекращения поставок российского газа Европейский Союз должен до конца марта 2023 года сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним потреблением за тот же период в 2016-2021 годах. С таким предложением в рамках плана "Экономия газа для безопасной зимы" Еврокомиссия выступила в среду, 20 июля.

Пока странам ЕС предлагается пойти на такой шаг добровольно, однако эта мера может стать юридически обязательной, если Россия действительно прекратит поставки газа в Европу и в ЕС возникнет значительный риск острой нехватки газа. В таком случае Еврокомиссии будет предоставлено право после консультаций со странами-членами объявлять тревогу в масштабах всего ЕС.

Предложение Еврокомиссии должно быть одобрено усиленным большинством стран ЕС. Дипломаты из стран Евросоюзе обсудят его в пятницу, 22 июля, а утвердить эти меры министры энергетики стран ЕС могут уже на следующей неделе, на встрече 26 июля.

Согласно предварительной оценке Еврокомиссии, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, в случае суровой зимы под угрозой окажется до 1,5% валового внутреннего продукта ЕС.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Rekomendācijas

Статьи по теме:
 
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Не упустите шанс попробовать продажи на маркетплейсе с 142 млн покупателей
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей