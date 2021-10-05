Еврокомиссия представила стратегию по борьбе с антисемитизмом

Европейская комиссия (ЕК) представила первую стратегию Европейского союза (ЕС) по борьбе с антисемитизмом и поддержке среды проживания евреев, сообщили агентству LETA в пресс-службе представительства ЕК в Латвии.

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Учитывая рост антисемитизма в Европе и за ее пределами, стратегия предусматривает ряд мер, которые разделены на три основных элемента: предотвращение всех форм антисемитизма, защита и поддержка среды проживания евреев, а также содействие исследованиям, образованию и памяти жертв Холокоста.

Стратегия ЕС предлагает меры по укреплению сотрудничества с онлайн-бизнесом для ограничения антисемитизма в интернете, лучшей защиты общественных мест и мест молитвы, создания Европейского исследовательского центра по изучению современного антисемитизма и сети мест Холокоста. Эти меры будут укреплены международными усилиями ЕС по возглавлению глобальной борьбы с антисемитизмом.

Как отмечает ЕК, девять из десяти евреев считают, что в их стране усилился антисемитизм, а 85% считают это серьезной проблемой. Для решения этого вопроса ЕК привлечет средства ЕС и будет поддерживать европейские государства в разработке и реализации их национальных стратегий. Также предусмотрено разработать сеть связистов европейского масштаба с целью искоренить незаконные и разжигающие ненависть высказывания в интернете. Планируется, что ЕК будет сотрудничать с информационными и технологическими предприятиями для предотвращения незаконного размещения и продажи нацистской символики, памятных вещей и литературы.

В ЕК указали, что 38% евреев подумывали об эмиграции, поскольку они не чувствовали себя в безопасности в ЕС. Для того чтобы евреи чувствовали себя в безопасности и могли полноценно участвовать в европейской жизни, ЕС предоставит финансирование для лучшей защиты общественных мест и культурных мест.

Также в ЕК подчеркнули, что сегодня каждый двадцатый европеец никогда не слышал о Холокосте. Поэтому ЕК будет способствовать созданию сети значимых, но не столь известных мест Холокоста. Также будут назначены послы ЕС для поддержания памяти о Холокосте.

ЕС будет укреплять сотрудничество между Европой и Израилем в борьбе с антисемитизмом и способствовать возрождению еврейского культурного наследия во всем мире.

Стратегия будет реализована в период с 2021 по 2030 год. Национальные стратегии должны быть приняты к концу 2022 года и оценены Еврокомиссией до конца 2023 года.