Еврокомиссия предупредила страны ЕС, что оплата газа рублями нарушит санкции против РФ

Европейский союз предупредил государства-члены, что требование президента РФ Владимира Путина о том, чтобы "недружественные страны" платили за российский газ в рублях, нарушит существующие санкции, введенные после вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

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По данным издания, Европейская комиссия (ЕК) представила анализ указа Путина странам-членам.

Требование Путина от 31 марта предусматривает, что европейские покупатели газа открывают два счета, один в иностранной валюте, а другой в рублях, и что Газпромбанк будет нести ответственность за конвертацию иностранной валюты в рубли и перечисление рублевого платежа Газпрому.

Согласно предварительному юридическому анализу ЕК, указ Путина существенно меняет процедуру и создает новую правовую ситуацию.

Новый процесс передаст полный контроль российскому государству через его центральный банк с точки зрения того, когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств. Это также дало бы России контроль над применимым обменным курсом, которым Москва могла бы манипулировать в своих интересах.

Отчет предупредил, что этот новый метод может привести к новым затратам для покупателя, поскольку сделка будет полностью контролироваться Россией, сказал источник.

Важно отметить, что этот механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на вторжение Москвы в Украину и примененные к российскому правительству, ее центральному банку и их доверенным лицам. Этот процесс также может повлиять на другие запреты на различные инструменты денежного рынка, которые могут быть выпущены Газпромбанком.

Большинство стран-членов заявили, что не будут платить за газ в рублях. В среду Германия вновь заявила, что выступает против требований России.

ЕК неоднократно заявляла, что согласованные контракты должны соблюдаться и что почти все они прямо предусматривают оплату в евро или долларах, и блок будет реагировать на любую попытку России обойти санкции.

Но решение о том, как платить за поставки, в конечном итоге будет лежать на компаниях, покупающих газ у России, и они окажутся в непростом положении, поскольку европейским фирмам необходимо соблюдать все действующие ограничительные меры.