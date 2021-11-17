Еврокомиссия проведет переговоры о репатриации мигрантов с Беларусью

В среду, 17 ноября, Европейская комиссия (ЕК) подтвердила, что проведет технические переговоры с Беларусью по репатриации мигрантов, которые пытаются пересечь границу Польши. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

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Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что контакты будут ограничены дискуссиями с Беларусью и агентствами ООН о том, как лучше всего доставить мигрантов обратно в их страны.

"Беларусь должна гарантировать доступ к гуманитарной помощи и крову для мигрантов. У ЕК будут технические переговоры с УВКБ ООН (организация по делам беженцев), Международной организацией по миграции и Беларусью о репатриации", — написал Мамер в Twitter.

Также в среду Германия не подтвердила новости о том, что Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о рассмотрении кризиса с мигрантами на уровне ЕС и Беларуси.

Согласно сообщениям пресс-службы Лукашенко, политики договорились о том, что этот вопрос будет поднят на уровне Беларуси и ЕС, однако Германия не подтвердила информацию о предстоящих переговорах.

В Германии заявили, что Меркель и Лукашенко говорили о предоставлении гуманитарной помощи и репатриации мигрантов.

Меркель и Лукашенко уже созванивались в понедельник, 15 ноября, и обсудили кризис с мигрантами на границе Польши и Беларуси.