Еврокомиссия считает изменения в судебной системе Польши недостаточными

Согласно первоначальному анализу Еврокомиссии, спорные положения в польском судебном законодательстве не были отменены, пишет dpa. Это может задержать выплату средств ЕС на восстановление экономики страны.

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Европейская комиссия (ЕК) считает недавние изменения в судебной системе Польши недостаточными, чтобы устранить сомнения в соблюдении стандартов правового государства. В ходе разбирательства в Европейском суде в Люксембурге исполнительный орган ЕС дал понять, что, согласно первоначальному анализу, спорные положения раскритикованной ранее судебной реформы не были отменены, пишет немецкое информагентство dpa в среду, 29 июня.

В частности, по данным ЕК, по-прежнему вызывает беспокойство предоставление палате по чрезвычайному контролю и общественным вопросам Верховного суда Польши исключительной компетенции в принятии решений по вопросам, касающимся независимости судебной системы.

После принятия нового закона о Верховном суде, который ликвидирует его дисциплинарную палату, правительство Польши рассчитывало получить доступ к финансированию ЕС в рамках плана восстановления экономики страны после пандемии COVID-19 на 35 млрд евро. Еврокомиссия уже несколько месяцев блокирует предоставление средств, поскольку видит серьезные недостатки в польской судебной системе.

Судебная реформа Польши

Система польской юстиции перестраивается с 2015 года. В частности, были приняты законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции. Министру юстиции переданы полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда, которых закон разрешил отправлять на пенсию досрочно. Кроме того, в 2018 году была создана дисциплинарная палата для членов Верховного суда Польши, отвечающая за применение дисциплинарных норм против судей вплоть до отстранения их от должности.

Вместо дисциплинарной палаты Верховного суда теперь появится палата профессиональной ответственности. Из всех судей будут отобраны 33 человека, из которых президент изберет 11 судей в состав палаты профессиональной ответственности сроком на пять лет. Судьи дисциплинарной палаты смогут перейти в другую палату или уйти в отставку.