Еврокомиссия: страны НАТО обязаны принять беженцев из Афганистана
Foto: AFP/Scanpix/LETA

У стран, которые участвовали в миссии НАТО в Афганистане, есть обязательства перед афганцами, которые находятся под угрозой талибов. Их нужно принять как беженцев, объявила Еврокомиссия.

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Эвакуация закончится во вторник, но тем, кто не успел уехать до этого срока и находится под особой угрозой, европейские страны должны помочь.

Во вторник в Брюсселе пройден внеочередное заседание глав МИД стран ЕС, где будут обсуждаться последствия кризиса в Афганистане.

Конкретные решения по квотам на беженцев будут к середине сентября.

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