Еврокомиссия утвердила использование "Remdesivir" в лечении пациентов с Covid-19

Европейская комиссия в пятницу утвердила использование противовирусного медикамента "Remdesivir" в лечении тяжелых случаев Covid-19 в странах Европейского союза (ЕС).

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Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиду подчеркнула, что ЕС будет использовать все возможности для обеспечения больных новым коронавирусом эффективным лечением.

Одобрение Еврокомиссии является последним шагом, чтобы "Remdesivir" получил зеленый свет в ЕС.

Еврокомиссия разрешила использование этого медикамента после того, как на прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало использовать "Remdesivir", который продается под названием "Veklury", для лечения пациентов с Covid-19, возраст которых превышает 12 лет и которые нуждаются в кислородной поддержке.

Лекарство "Remdesivir", которое производится американской компанией "Gilead Sciences", изначально было разработано для лечения Эболы, но не возымело существенного эффекта.

В рамках международного исследования, проведенного в конце апреля, в котором приняли участие более 1000 человек, было констатировано, что использование "Remdesivir" при лечении может сократить время госпитализации в среднем с 15 до 11 дней.