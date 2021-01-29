Еврокомиссия утвердила схему контроля экспорта произведенных в ЕС вакцин против Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейская комиссия утвердила схему контроля экспорта вакцин против Covid-19, произведенных на заводах Европейского союза (ЕС).

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"Мы заплатили этим компаниям для увеличения производства, и теперь мы ожидаем, что они доставят вакцины", — заявил журналистам исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

"Сегодняшние меры были приняты в срочном порядке. Цель состоит в том, чтобы предоставить нам максимальную прозрачность. (..) И, если будет необходимо, это также даст нам инструмент для обеспечения поставок вакцин", — сказал Домбровскис.

ЕС уже в четверг предупредил фармацевтические компании, что будет использовать все доступные средства или даже заблокирует экспорт, пока компании не согласятся доставить обещанные ЕС вакцины против Covid-19.

ЕС, страны-члены которого в процессе вакцинации сильно отстают от Израиля, Великобритании и США, борется за поставки вакцин, в то время как фармацевтические компании Pfizer и AstraZeneca сообщили о замедлении процесса поставок в ЕС из-за производственных проблем.

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